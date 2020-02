Rodzina Bryanta zabiera głos pierwszy raz od tragedii. "Jesteśmy zdruzgotani"

"Dołączamy do Vanessy, Natalii, Bianki i Capri w żałobie po stracie Kobe i Gianny, w tak tragicznym wypadku. Jesteśmy zdruzgotani utratą brata, syna, siostrzenicy i wnuczki" - napisały siostry koszykarza Sharia Washington i Shaya Tabb, na Instagramie i opublikowały zdjęcie z rodzinnego archiwum.

"Nasze serca kierowane są do wszystkich rodzin, które straciły swoich bliskich w niedzielę. Nasze życie na zawsze się zmienia" - dodały.

ZOBACZ: Kobe Bryant i jego żona ze specjalną umową. Dotyczyła lotów helikopterem

Siostry koszykarza podziękowały za liczne wiadomości, słowa otuchy, które spłynęły do nich po stracie bliskich.

Zaapelowały też o wsparcie dla rodzin, które w niedzielny poranek również straciły ukochane osoby. Siostry Kobego zachęciły do odwiedzenia strony MambaOnThree.org, poprzez którą można dokonywać wpłat. Cały dochód ma być przeznaczony dla rodzin tragicznie zmarłych w katastrofie.

"Mamba" i "Mambasita"

Śmierć Kobego Bryanta wstrząsnęła Ameryką. Koszykarz, który był znany z ogromnego talentu i profesjonalizmu był również ojcem czterech córek i mężem Vanessy Bryant, z którą sformalizował związek mając 21 lat.

Kobe szczególną więź miał z córką Gianną, która podzielała jego pasje. Tak jak na Kobego mówiono "Mamba", tak na Giannę "Mambasita".

Good times Father Daughter moment.



Rest In Peace, Kobe Bryant & Gianna Bryant. ❤️❤️🙏 pic.twitter.com/sBHdvdwzVX — Lake Show (@LakeShowFamily) January 27, 2020

"Nigdy już nie będzie normalnie"

W sobotę Los Angeles Lakers, pokonali Sacramento Kings 129:113 w koszykarskiej lidze NBA. To ich pierwsza wygrana po tragicznej śmierci w katastrofie helikoptera legendy klubu.

Lider ekipy LeVron James zabrał głos i uczcił pamięć kolegi.

- To był nasz obowiązek, żeby wyjść na boisko i rozegrać to spotkanie. Musimy teraz jeszcze częściej pokazywać naszą mentalność zwycięzców, bo właśnie tego oczekiwał od nas Kobe - powiedział James.

Założył jego koszulkę i ze łzami w oczach wspominał przyjaciela. Dziękował mu za to, co osiągnął w koszykówce, bo jak zaznaczył - to właśnie Kobe był jego największą inspiracją.

- Nigdy już nie będzie normalnie. Nigdy to wszystko nie będzie takie jak wcześniej - skomentował mocno poruszony.

WIDEO - Ojciec zabił syna. Tragiczny finał kłótni o decyzje prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/prz/ polsatnews.pl, PAP