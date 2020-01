Paulo Coehlo pisał z Kobe Bryantem książkę. Fani apelują, by ją dokończył

"Byłeś więcej niż wspaniałym graczem, drogi Kobe Bryancie. W ciągu naszych spotkań wiele się od Ciebie nauczyłem. Teraz porzucam projekt, ponieważ ta książka straciła sens" - napisał Coelho na Twitterze. Pod komentarzem zamieścił zdjęcie konwersacji z koszykarzem.

You were more than a great player, dear Kobe Bryant. I learned a lot by interacting with you. Will delete the draft right now, this book has lost its reason pic.twitter.com/pZWyT8xObw