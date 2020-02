Dzięki niemu nie doszło do tragedii. Kolej nagrodziła ochroniarza

23-latek miał w rękach 27-centymetrowy nóż kuchenny, był niespokojny, zaczepiał ludzi. Groził, że zabije każdego, kto do niego podejdzie.

- Były nerwy, bałem się, nie ma co ukrywać, to jest sytuacja niecodzienna - powiedział "Wydarzeniom" Kamil Włodarczyk, pracownik ochrony.

Ochroniarz stanął twarzą w twarz z nożownikiem. Napastnik, według świadków, tłumaczył, że "robi to dla swojej kobiety".



- Rozmowa cały czas przebiegała spokojnie, prosiłem, żeby odłożył nóż, żeby nie robił głupot, żeby się uspokoił - opowiada Włodarczyk.



23-latek nie stawiał oporu przy zatrzymaniu. Znaleziono przy nim dokumenty potwierdzające, że w przeszłości leczył się psychiatrycznie. Został przewieziony do szpitala dla nerwowo chorych.

"Przede wszystkim duma"



We wtorek ochroniarz odebrał nagrodę od PKP.



- Bohater to duże słowo, zrobiłem, co należało. Akcja się wydarzyła i zareagowałem. Mam nadzieję, że to trochę zmieni całą branżę, która jest z reguły i często niedoceniana. Są miejsca i sytuacje, w których ochrona robi dobrą robotę, a to jest często gdzieś zapominane - podkreślił Włodarczyk.

Kolej uznała, że chciałaby, aby "wszyscy pracownicy ochrony tak reagowali w takiej sytuacji".



- Przede wszystkim duma. To jest pełen profesjonalizm pracownika, zachowanie zimnej krwi i podjęcie właściwego działania w odpowiednim czasie. Właściwie od razu, gdy dostaliśmy informację o tym zdarzeniu i obejrzeliśmy nagranie z monitoringu wiedzieliśmy, że to jest działanie, które trzeba nagradzać, którego pożądamy i chcielibyśmy, żeby wszyscy pracownicy ochrony tak reagowali w sytuacji zagrożenia. Dzięki temu pasażerowie czują się bezpieczni - powiedział Radosław Wilczek z Biura Bezpieczeństwa PKP SA.

