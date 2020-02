Wszedł na dworzec z nożem i krzyczał, że wszystkich zabije. Powstrzymał go ochroniarz

Groził, że zabije każdego kto do niego podejdzie. W ręku trzymał kuchenny nóż. Doszło do ataku paniki. Tylko dzięki zimnej krwi pracownika ochrony, nie doszło do tragedii. Dramatyczne sceny rozegrały się na lubelskim dworcu kolejowym. Mężczyzna trafił do szpitala psychiatrycznego, sprawę wyjaśnia prokuratura.