"Ona by tak chciała". Chory na raka 16-latek nagrał piosenkę, by dodać otuchy innym pacjentom

"Tak, siedzę na onkologii, po, nie wiem, dziesięciu chemiach. Ta piosenka jest dla was, którzy w takich chwilach tracą wiarę" - śpiewa w teledysku młody chłopak, leżąc na swoim szpitalnym łóżku.

Melodia ta sama, ale do tej wersji znanego hitu Ronniego Ferrari "Ona by tak chciała", to życie napisało scenariusz. Jej autorowi, 16-letniemu Mateuszowi Rejowskiemu, świat do góry nogami wywróciła choroba onkologiczna.

Mateusz: chciałem, żeby ta piosenka była hymnem wszystkich chorych

- Celem tej piosenki było to, żeby ludzie zrozumieli że problemy, które ich otaczają, to nie są bardzo wielkie problemy - powiedział Mateusz Rejowski reporterce Polsat News. - Chciałem, żeby ta piosenka podtrzymywała na duchu ludzi, którzy walczą z chorobami. Żeby to był ich hymn - dodał chłopak.

Marzenie Mateusza pomogli spełnić ratownicy medyczni, których poznał na oddziale w Rzeszowie. Było o nich głośno za sprawą "Serce piko", przeróbki "Despacito".

- Czytając ten tekst czuję dumę i niedowierzanie, że tak młoda osoba może śpiewać o tak trudnym temacie - przyznał ratownik medyczny Tomasz Micek. - Ciary, łzy w oczach i ogromne wzruszenie - dodał.

Panowie weszli do studia i nagrali nową wersję znanego hitu.

- Nagranie wokalu zajęło ok. 2 godziny, główne zadanie to praca nad dykcją, wymową niektórych wyrazów, takich jak wenflon - dodał ratownik Przemysław Rzeszutek.

Po dwóch tygodniach na oddziale w Rzeszowie powstał teledysk.



- Chcieliśmy pokazać, że można to zrobić w sposób lekki i dający dużo pozytywu, tak żeby ludzi wspierać, budować, bo pozytywny przekaz zawsze jest przekazem motywacyjnym - podkreślił ratownik Mateusz Mokrzycki.

Hołd dla pielęgniarek

- Tytułowa "ona" to pani pielęgniarka. Bo chciałem podkreślić, że wszystkie pielęgniarki robią co mogą, żeby człowiek wyzdrowiał - wyjaśnił Mateusz.

W teledysku wystąpił też lekarz i pani ze świetlicy, która, jak mówi Mateusz, pomogła mu przetrwać ciężkie chwile.

- Wierzyłam w niego od samego początku, kiedy jeszcze tutaj przy mnie na świetlicy próbował pisać pierwsze wersy tej piosenki - powiedziała Mariola Fudal.



Wszędzie jest już głośno o hicie Mateusza.

"Siedzę na onko wenflona w łapie mam, wyciągnąć go nie mogę, odchodzę w ciemny kąt" - nucą chorzy na korytarzach.

Zmienić postrzeganie chorych onkologiczne w społeczeństwie

Pacjenci liczą na to, że ten hit odczaruje oddziały onkologiczne.



- Wiele osób zrywa kontakt, kiedy ktoś trafia na onkologię, bo boją się, nie wiedzą jak rozmawiać - zaznaczyła młoda pacjentka Karolina Ceglarska.

- Moim największym marzeniem jest, żeby powrócić do zdrowia i robić to, co przed chorobą - zdradził nastolatek.

