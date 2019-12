Nie poddała się i wygrała. 15-latka pokonała raka i zachęca rówieśników, by dbali o swoje zdrowie

15-letnia Zuzanna Markiewicz przeszła chorobę nowotworową, a teraz dzieli się swoim doświadczeniem z rówieśnikami podczas specjalnych prelekcji w szkołach. Projekt nazwała "Nie wycofuj się rakiem". Opowiada o objawach choroby i przebiegu leczenia oraz zachęca koleżanki i kolegów, by dbali o swoje zdrowie. Wystąpienia ilustrują fotografie, na których dziewczynka uwieczniła trudne chwile.

Zuza bardzo chce pomagać innym

- Pokazując wam takie zdjęcia nie czuję się zbyt komfortowo. Wiadomo, że brwi i rzęsy to atut każdej kobiety, a ja zostałam tego pozbawiona - zwróciła się Zuza do młodych słuchaczy.

- Te dwa zdjęcia dzieli tylko kilka tygodni, ale tak naprawdę to dwie różne osoby. Ta po lewej to Zuzanka, beztroska nastolatka, ta po prawej to Zuzanna, która doświadcza nowotworu, która musi starać się walczyć o życie - mówiła.

- Zachowując to doświadczenie dla siebie niczego nie osiągnę, nie pomogę ludziom, a wiem jak bardzo chcę to zrobić i mogę, opowiadając historię swojego życia - tłumaczyła reporterowi Polsat News.

ZOBACZ: Medyczne science fiction w Polsce. Wycięli chore serce, usunęli raka i wszczepili je z powrotem

Równo rok temu Zuza zaobserwowała pierwsze objawy, chroniczne zmęczenie. - Bez względu na to, czy spałam 5 godzin czy 10, potrafiłam zasnąć na lekcji - powiedziała.

Potem doszły nocne poty, powiększone węzły chłonne. Diagnoza: chłoniak Hodgkina, złośliwy nowotwór.

Video: Zuza opowiada o swoich doświadczeniach

Nie wolno się poddawać

- Możemy się też poddać ale to nigdy nie jest dobre wyjście - mówi z przekonaniem Zuza. Nie poddała się i wygrała.

- Kiedy jesteśmy chorzy, nie powinniśmy się wycofywać z pozytywnego myślenia i z walki - uważa Marcin Szmidt, uczestnik projektu "Nie wycofuj się rakiem".

- Inaczej się słucha nas nauczycieli, inaczej rówieśników - powiedziała Hanna Synowiec-Rudawska, nauczycielka biologii z Liceum nr 1 "Marcinek" w Poznaniu, i opiekun projektu "Nie wycofuj się rakiem".

- Ta prezentacja zostaje w głowie. Myślę, że wszyscy będą zwracać uwagę na te węzły chłonne – uważa Julka Słowińska, uczennica szkoły.

- Zgłosiły się do mnie uczennice, zaniepokojone, ze coś się dzieje z ich zdrowiem - zdradziła dr Agnieszka Wziątek, onkolog i hematolog dziecięcy, która leczyła Zuzę.

Kamera Polsat News zarejestrowała ich pierwsze od miesięcy spotkanie, poza murami szpitala.

Zmiana perspektywy na chorobę

- Zuza wygrała walkę, bo zgłosiła się stosunkowo wcześnie na leczenie. Zazwyczaj niestety u nastolatków jest inaczej. Rocznie wykrywa się złośliwego raka u ponad 1000 dzieci i nastolatków - mówiła lekarka. - Trafiają w czwartym etapie zaawansowania tylko dlatego, że nie powiedzieli rodzicom, że ich coś trapi, że się źle czują - dodała.

Punktem zwrotnym w walce Zuzy o życie była zmiana perspektywy na chorobę. - Nie na to co zabiera, tylko na to co daje. A daje dużo, doświadczenie życiowe - stwierdziła nastolatka.

Zuza chce zostać lekarzem. Egzamin z występów publicznych i prezentacji już zaliczyła. Na szóstkę.

emi/msl/ Polsat News