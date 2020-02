Muzycy Budki Suflera wspominają Lipkę. "Prosił, aby zespół grał, gdy go zabraknie"

Zeliszewski wspominał na antenie Polsat News ostatnie miesiące życia Romualda Lipki.

- Romek poprosił nas o spotkanie, na którym poinformował nas, że zdiagnozowano u niego nowotwór. Nie powiedzieliśmy wtedy nic, bo cóż można na to powiedzieć - mówił.

Jego zdaniem, Lipko miał duszę wojownika. - Na spotkaniu dodał: "róbmy swoje, musiałem wam to powiedzieć, ale nie chciałbym, abyśmy zaczęli wokół tego żyć" - powiedział.

"Robiliśmy swoje, nagrywaliśmy nowe piosenki"



Zeliszewski dodał, że w ostatnich tygodniach zespół często widywał się z Lipką. - Przesiadywaliśmy w szpitalu, bo co innego robić. Nawet gdybyśmy poszli do domu, to myślami byliśmy gdzie indziej - stwierdził.

Podczas tych wizyt przyjaciele z Budki Suflera włączali Lipce jego utwory oraz nagrania z sesji muzycznych, które realizowali podczas jego nieobecności.

- Robiliśmy swoje, nagrywaliśmy nowe piosenki. Dzisiaj (w piątek - red.) oczywiście nie będziemy tego robić, to byłoby absurdalne i bez sensu - zapewnił.

Perkusista był w szpitalu, w którym zmarł Lipko, jeszcze godzinę przed jego śmiercią. - W trakcie dnia towarzyszył mu Miecio (Mieczysław Jurecki, basista Budki Suflera - red.) - powiedział.

"Zostanie po nim wielka muzyka i rzeczy, który są piękne"

Jurecki również był gościem Polsat News. Opisał Lipkę jako "gościa, który nie odcinał kuponów od swojej kariery, tylko cały czas pracował".

- Gdy odwiedzałem go w szpitalu, śmialiśmy się, opowiadaliśmy sobie dowcipy, on miał refleks. Był to facet, który skomponował nieprawdopodobną liczbę przebojów, robił to przemysłowo. Takiego gościa teraz nie ma i pewnie nie będzie - uznał.

Jurecki przypuścił, że Lipko chciał pożegnać się z publicznością w studiu lubelskiego Polskiego Radia im. Budki Suflera. - Nie wyszło. Najważniejsze jest to, że zostanie po nim wielka muzyka i rzeczy, które są piękne.

"Niejednokrotnie uchronił potęgę zespołu"

Basista wspomniał prośbę zmarłego, aby w momencie, gdy go zabraknie, zespół nadal grał, ponieważ "muzyka i Budka Suflera to jedyne, co po mnie zostanie".

- Trzeba będzie tak zrobić - zapewnił Jurecki.

Wspominał, że Lipko "niejednokrotnie uchronił potęgę zespołu przed ośmieszeniem lub działaniami, które nie mają sensu". - Nie przejmował się modą, że teraz trzeba rap grać i będziemy mówić zamiast śpiewać - powiedział.

Muzyk Romuald Lipko, lider Budki Suflera, zmarł w wieku 69 lat w nocy z czwartku na piątek. Był kompozytorem, multiinstrumentalistą, autorem wielu polskich przebojów. Zmagał się z chorobą nowotworową.

