Nie żyje dziennikarka Maja Borkowska. Odeszła po długiej walce z chorobą

Maja Borkowska pracę w Programie Trzecim Polskiego Radia zaczęła w 1996 roku. Była reporterką, wydawcą serwisów informacyjnych. Przygotowywała również poranne wydanie "Zapraszamy do Trójki". Prowadziła cykle "Informator kulturalny", "Przegląd prasy" oraz "Komentatorzy". Z wykształcenia była polonistką. Studia ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim.

Zrezygnowała po 20 latach

Ze stacji zdecydowała się odejść w 2016 roku, gdy w rozgłośni zaczęły się zmiany kadrowe. Zwolniono wtedy m.in. Pawła Sołtysa i Jerzego Sosnowskiego. Z końcem października, do "Gazety Wyborczej" przeszedł Michał Nogaś. Borkowska, jak podkreśliła - dobrowolnie - pożegnała się z Trójką w grudniu 2016.

- Może 20 lat to już zbyt długo? Może nie powinno się kochać czegoś aż tak mocno... Ale to było moje miejsce na ziemi. Moje radio - napisała. - A przede wszystkim było i jest to radio Słuchaczy i to Im należy się największy szacunek. Dziękuję za wszystko - stwierdziła.

Następnie, przez prawie rok, pracowała jako serwisantka na antenie Polskiego Radia 24. Z rozgłośnią rozstała się w lutym 2018 roku.

"Dziewczyny, badajcie się"

Borkowska regularnie publikowała w mediach społecznościowych. W październiku zachęcała kobiety do wykonywania USG piersi.

"Dziewczyny, badajcie się! Wiem, co mówię" - pisała dziennikarka.

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi.

Dziewczyny, badajcie się!

