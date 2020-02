Adamczyk:" rozpoczynamy realizację programu 100 obwodnic. Za około 28 mliliardów

Program stu obwodnic na drogach krajowych jest gotów do realizacji i przechodzimy do jego wykonania – ogłosił w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Resort zapewnił przy tym, że obwodnice będą budowane głównie w miejscach o największym natężeniu ruchu. Szacunkowa wartość programu została wstępnie określona na 28 mld zł.

Szef resortu infrastruktury podczas konferencji prasowej w sobotę ogłosił rozpoczęcie realizacji rządowego programu budowy 100 obwodnic.

- Polacy mają prawo korzystać z bezpiecznych dróg, Polacy mają prawo do miejscowości, w których nie występują korki i nie dominuje smród spalin i w końcu hałas, który temu towarzyszy. Polacy mają prawo korzystać z bezpiecznych wygodnych dróg - mówił minister Adamczyk.

Sto zadań inwestycyjnych w ramach programu 100 obwodnic

Zapewnił przy tym, że rząd wsłuchuje się w głosy Polaków. Przypomniał, że jesienią ub.r. PiS zapowiedziało przygotowanie programu budowy 100 obwodnic. - Program stu obwodnic na drogach krajowych jest gotów do realizacji i przechodzimy do jego wykonania - podkreślił Adamczyk.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber przedstawił sto zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w ramach programu 100 obwodnic.

- Przede wszystkim będziemy budować obwodnice w tych miastach i miasteczkach, w których w tej chwili natężenie ruchu jest bardzo duże. Dlatego te miasta i miejscowości, które w tej chwili są objęte największym natężeniem ruchu, zostały wskazane do realizacji w ramach programu 100 obwodnic - wskazał Weber.

Dodał, że kolejnym kryterium wziętym pod uwagę przez resort przy przygotowywaniu programu jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

- Będziemy budowali obwodnice w tych miejscach, w których dochodziło do największej liczby wypadków. Chcemy objąć tym programem drogi krajowe, by budować bezpieczną sieć dróg krajowych po to, by w Polsce wzrastało bezpieczeństwo na drogach krajowych - zaznaczył wiceminister.

28 mld zł na realizację programu

Szacunkowa wartość programu została wstępnie określona na 28 mld zł - powiedział Adamczyk dziennikarzom. Minister wyjaśnił, że wartość całego programu jest szacunkowa, gdyż w przypadku 43 obwodnic przygotowano już wstępne warianty ich przebiegu, ale nie są one jeszcze znane "co do kilometra".

Adamczyk powiedział, też że kolejnym krokiem w realizacji programu 100 obwodnic będzie jego przedstawienie na forum Rady Ministrów, która musi go zaakceptować.

- Chciałbym, żeby stało się to jak najszybciej, ale myślę, że realnym terminem akceptacji programu jest sierpień - dodał.

Zaznaczył jednocześnie, że pierwsze przetargi w programie 100 obwodnic zostaną ogłoszone już w tym roku.

