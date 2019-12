Korytarz życia i jazda na suwak. 6 grudnia wchodzą zmiany w prawie drogowym

Nowe przepisy o obowiązku tworzenia korytarzy życia, zwłaszcza na wielopasmowych drogach szybkiego ruchu, na których po wypadku tworzą się wielokilometrowe korki, mają ułatwić służbom ratowanie zdrowia i życia poszkodowanych w wypadkach. Z kolei obowiązek jazdy na suwak w miejscu, w którym zmniejsza się liczba pasów ruchu ma poprawić jego płynność i zredukować zatory.

- Dzięki korytarzom życia odpowiednie służby będą mogły szybko dotrzeć do osób potrzebujących pomocy. Także przepisy o jeździe na suwak są ważne dla bezpieczeństwa polskich kierowców. Pozwolą na łatwiejsze rozładowywanie zatorów i unikanie konfliktów w takich sytuacjach - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Korytarz życia: jedni na lewo, drudzy na prawo

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że zasady tworzenia korytarza życia nie są skomplikowane. Dotychczas przepisy nie precyzowały dokładnie sposobu przepuszczania pojazdów uprzywilejowanych pomiędzy pojazdami, które stanęły w korkach.

Według nowych zasad, kierowcy poruszający się skrajnym lewym pasem drogi wielopasmowej mają obowiązek zjechać na lewo, a pozostali powinni przesunąć pojazdy na prawo. Ilustruje to instrukcja przygotowana przez resort infrastruktury.

Ministerstwo Infrastruktury Jak poprawnie utworzyć korytarz życia

Z tak utworzonego przejazdu mogą korzystać wyłącznie pojazdy uprzywilejowane. Nie mogą nim przejechać inne pojazdy, nie wolno także zawracać takim korytarzem, aby wyjechać nim z korka. Chyba, że policjanci wydadzą kierowcom takie dyspozycje.

Prawidłowo utworzony korytarz życia znacznie zwiększa szanse na uratowanie ofiar wypadku. - W sytuacji zagrożenia życia na drodze ważna jest każda sekunda - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Wprowadzeniu nowych regulacji towarzyszy kampania edukacyjna "Życie ma pierwszeństwo". Jej kluczowym elementem jest interaktywny spot, który pokazuje, jak duże znaczenie dla powodzenia akcji ratunkowej może mieć czas zaoszczędzony dzięki poprawnie utworzonemu korytarzowi życia.

Jazda na suwak: kto i kiedy ma pierwszeństwo?

W przypadku jazdy na suwak nowe przepisy określają zasady pierwszeństwa dla pojazdów zjeżdżających z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby. W miejscu zwężenia powstaje zator, a nowe regulacje mają pozwolić na płynne przemieszczanie się pojazdów w takim miejscu.

Ministerstwo Infrastruktury Jazda na suwak - obowiązkowa od 6 grudnia 2019 r.

Nowe przepisy stanowią, że gdy sąsiedni pas kończy się lub jest zablokowany, kierowca jadący pasem, który ma kontynuację, ma obowiązek przepuścić samochód znajdujący się na końcu takiego pasa. Jeżeli na środkowy pas zjeżdżają kierowcy z dwóch stron, pierwszeństwo ma ten z pasa prawego, a następnie może wjechać kierujący z pasa lewego.

W takiej sytuacji pojazd poruszający się pasem, którego bieg jest kontynuowany, ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa dwóm autom, jednemu po drugim.

Policja przypomina przy tym o konieczności zachowania należytej ostrożności.

Pole do interpretacji

Zasady naprzemiennego włączania się do ruchu mogą przysporzyć kierowcom więcej kłopotu. Nowe przepisy mówią o sytuacji "znacznego zmniejszenia prędkości". O ile nie będziemy mieć wątpliwości co do sytuacji zakorkowanej jezdni, o tyle określenie takie może pozostawiać pole do interpretacji w innych okolicznościach. Kierowcy mogą mieć wątpliwości na przykład w sytuacji, kiedy na jednym pasie autostrady trwa remont, a na drugim odbywa się ruch z normalną prędkością i nie ma tam korka.

Nie ma jeszcze informacji, czy taryfikator mandatów określi wysokość kar za złamanie wprowadzanych przepisów.

