Oddano do użytku nowy odcinek drogi ekspresowej S7. Kierowcy ominą nim Skarżysko-Kamienną

Niemal pięć miesięcy przed planowanym terminem oddano w środę do użytku prawie ośmiokilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 od granicy województw: świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Kierowcy ominą to miasto nową trasą. Dzięki nowej obwodnicy w sumie 200 kilometrów z Warszawy w kierunku Krakowa można pokonać szosą dwupasmową.