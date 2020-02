"On miłuje prawo i sprawiedliwość". Wierzący ponownie usłyszą te słowa w niedzielę wyborczą

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła, że I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. W rozmowie z Polsat News marszałek Sejmu przyznała, że początkowo planowała rozpisanie wyborów prezydenckich 17 maja. Zmieniła jednak plany po informacji z polskiej ambasady we Włoszech.

"A każde Jego dzieło godne zaufania"

- Dość długo zastanawiałam się nad terminem wyborów. Pierwotnie myślałam o 17 maja, ale po informacji z ambasady w Rzymie o obchodach 100. urodzin Jana Pawła II, zmieniłam zdanie - powiedziała. 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły wypada 18 maja, jednak na niedzielę 17 maja w Watykanie zaplanowano już różne uroczystości.

ZOBACZ: "Przybyliśmy do Matki Bożej, żeby zawierzyć jej te najtrudniejsze sprawy naszej ojczyzny"

10 maja kalendarz liturgiczny przewiduje po pierwszym czytaniu Psalm 33., którego słowa brzmią:

"Bo słowo Pana jest prawe,

a każde Jego dzieło godne zaufania.

On miłuje prawo i sprawiedliwość,

ziemia jest pełna Jego łaski"

"Nie można przesadzać w pewnych kwestiach"

Psalm 33. został odczytany również 21 października 2018 r., w dniu wyborów samorządowych.

- Nie można przesadzać w pewnych kwestiach. Jeżeli by się okazało, że jest to pieśń, którą się normalnie, tradycyjnie wykonuje w kościołach, to trudno to wiązać z datą niedzielną - mówił wówczas Wojciech Hermeliński, szef Państwowej Komisji Wyborczej.

ZOBACZ: Msza święta w intencji KRS. "To inicjatywa prywatna jednej z sędzi"

Tłumaczył to również przed wyborami parlamentarnymi ks. Dominik Ostrowski, prof. Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu: - Lekcjonarz polski, z wyrażeniem "prawo i sprawiedliwość", jest w obowiązkowym użyciu w naszym kraju od 1972 r.

"Prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu"

Ks. Ostrowski zgadzał się, że wielu ludzi, którzy będą tego dnia w kościele może czuć, że było to zamierzone działanie, dlatego - jak mówi - warto przypominać, skąd ten "zbieg okoliczności". - Wyrażenie "prawo i sprawiedliwość" z Psalmu 33 nie jest w Biblii aluzją do nazw własnych, ale wyrazem idei biblijnej wyrażonej w jęz. łacińskim jako "iustitia et iudicium" (sprawiedliwość i sąd - red.) - podkreślał.

Podobny "zbieg okoliczności" miał również miejsce 6 sierpnia 2015 r., w dniu zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na prezydenta. Odczytany w ten dzień psalm głosił: "Prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu".

WIDEO - Zawieszony sędzia Juszczyszyn przyszedł w czwartek do pracy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/luq/ polsatnews.pl