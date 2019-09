Proboszcz namawiał do głosowania na kandydatów PiS. Dostał upomnienie kanoniczne

Rzecznik prasowy archidiecezji lubelskiej ks. dr Adam Jaszcz wyjaśniał w rozmowie z polsatnews.pl, że upomnienia udzielono, gdyż władze kurii niepokoiło publiczne wskazywanie podczas homilii konkretnej partii politycznej oraz jej kandydatów.

"Decyzja wieńczy kilkuletni cykl rozmów z księdzem"

- Decyzja ta wieńczy kilkuletni cykl rozmów z ks. Eugeniuszem Szymańskim, w których przełożeni zwracali uwagę na jego nadmierne zaangażowanie polityczne - powiedział polsatnews.pl ks. Jaszcz. - Jest to niedopuszczalne w kościele, zwłaszcza podczas Eucharystii. Zgodnie z prawem kościelnym ambona jest miejscem głoszenia Ewangelii i przekazywania nauczania Kościoła. Wykorzystywanie jej do innych celów jest nadużyciem - dodał.

Wiedzę na temat kolejnych przykładów niesubordynacji duchownego przekazywały kurii osoby uczestniczące w niedzielnych mszach św., które zgłaszały się do kurii.



Upomnienie kanoniczne to środek dyscyplinujący przewidziany w Kodeksie Prawa Kanonicznego, gdy duchowny podejmuje działania niezgodne z legalnie wyrażoną wolą przełożonego. Niezastosowanie się do upomnienia może pociągać kolejne kroki prawne - może to być nawet suspensa.



Ksiądz zamierza podporządkować się biskupowi



- Ufam, że nie będą one konieczne. Taką nadzieję daje też postawa księdza proboszcza, który - pozostając przy swoich poglądach - deklaruje posłuszeństwo wobec własnego biskupa - mówił wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.



Rzecznik prasowy archidiecezji przypomniał jednocześnie, że stanowisko Kościoła w Polsce w kwestii angażowania się duchownych w politykę zostało zaprezentowane w ubiegłym roku przez przewodniczący Konferencja Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego

emi/grz/ polsatnews.pl