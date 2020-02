Belgia: rodziny bojowników Państwa Islamskiego chcą pieniędzy od rządu

Dziennik "Brussels Times" przypomina, że wyrokiem belgijskiego sądu z grudnia rząd miał zorganizować sprowadzenia dzieci z obozu Al-Hol w Syrii do Belgii w ciągu sześciu tygodni.

Jeśli by tego nie uczynił, groziłyby mu kary w wysokości 5 tys. euro na dziecko dziennie, zatem łącznie 50 tys. euro dziennie. Rząd belgijski jednak postanowił odwołać się od wyroku.

“The State will try to prove that everything has been done to repatriate the children,” the Prime Minister, Sophie Wilmès, said. https://t.co/fak18awtBh