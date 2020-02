Państwo Islamskie przyznało się do ataku w południowym Londynie

"Sprawca wczorajszego ataku w dzielnicy Streatham w południowym Londynie jest bojownikiem Państwa Islamskiego i przeprowadził go w odpowiedzi na wezwania do ataku na obywateli krajów koalicyjnych" - poinformowała w poniedziałek powiązana z IS agencja propagandowa Amak.

Napastnik wychwalał Państwo Islamskie, w sieci dzielił się publikacjami Al-Kaidy i zachęcał swoją dziewczynę do ścięcia głowy rodziców - podaje Reuters.

the trend of releasing violent and repeat offenders into the unsuspecting population is made possible by politicians who, unlike the public, are extremely well protected. https://t.co/1gJYgR2hws — GregGutfeld (@greggutfeld) February 3, 2020

W niedzielę wczesnym popołudniem działający z pobudek islamistycznych, uzbrojony w nóż 20-letni Sudesh Amman wszedł do jednego ze sklepów przy ulicy handlowej w Streatham w południowym Londynie, gdzie zaczął atakować przypadkowych ludzi, raniąc dwoje z nich. Chwilę później po wyjściu ze sklepu został zastrzelony przez policjantów. Przy napastniku znaleziono atrapę materiałów wybuchowych.

Został wypuszczony po odbyciu połowy kary

Pod koniec stycznia Amman został wypuszczony z więzienia po odbyciu połowy z kary trzech lat i czterech miesięcy. Przed sądem przyznał się do sześciu zarzutów posiadania materiałów o charakterze terrorystycznym i siedmiu zarzutów rozpowszechniania takich materiałów. Jednym z posiadanych przez niego materiałów był podręcznik do walki z użyciem noży. Po wyjściu z więzienia Amman znajdował się pod obserwacją policji.

Sudesh Amman, sprawca ataku terrorystycznego w Londynie, tydzień wcześniej wyszedł z więzienia po odbyciu połowy z kary trzech lat więzienia za przestępstwa o charakterze terrorystycznymhttps://t.co/J5cdUg8phq — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) February 3, 2020

Premier zapowiedział zmiany

Po ataku premier Boris Johnson zapowiedział, że rząd przedstawi działania, które pozwolą skończyć z praktyką przedterminowego wypuszczania z więzień osób skazanych za terroryzm.

"What was he doing out on automatic early release?"



Speaking about the Streatham attacker Sudesh Amman, Boris Johnson says the government is "bringing forward legislation to stop the system of automatic early release". pic.twitter.com/VUQ4uflY0Z — Channel 4 News (@Channel4News) February 3, 2020

ZOBACZ: Państwo Islamskie przyznało się do ataku Londynie

Również poprzedni atak terrorystyczny w Londynie, który miał miejsce pod koniec listopada 2019 r., został przeprowadzony przez przedterminowo zwolnionego z więzienia terrorystę. Usman Khan zaatakował nożem uczestników seminarium na temat reintegracji skazanych, zabijając dwie osoby. Później został zastrzelony przez policję na Moście Londyńskim.

ms/ PAP