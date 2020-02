Koniec samochodów spalinowych i hybrydowych w Wielkiej Brytanii. Szybciej niż planowano

Zmiana, która została ogłoszona we wtorek przy okazji inauguracji przygotowań do listopadowego szczytu w sprawie klimatu COP26 w Glasgow, jest efektem ostrzeżeń ekspertów, że rok 2040 jest zbyt późną datą, jeśli Wielka Brytania zamierza osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych do 2050 r.

W porównaniu z pierwotnym planem, który ogłoszono w lipcu 2017 r., zakaz będzie dotyczył też samochodów z silnikami hybrydowymi, co oznacza, że od 2035 r. będzie można kupować jedynie pojazdy elektryczne bądź napędzane paliwem wodorowym.

- Musimy poradzić sobie z emisją CO2 - powiedział Johnson podczas inauguracji COP26. - Jako kraj, jako społeczeństwo, jako planeta i jako gatunek ludzki, musimy teraz działać - dodał.

Wprowadzenie zakazu może zostać przyspieszone

Johnson zapowiedział, że jeśli okaże się to możliwe, zakaz zostanie jeszcze bardziej przyspieszony. Plan musi jeszcze zostać poddany konsultacjom, w formie projektu ustawy i dopiero po zatwierdzeniu przez parlament wejdzie w życie.

Zaufanie konsumentów do samochodów z silnikiem wysokoprężnym zostało podważone w 2015 r. po serii skandali, tzw. dieselgate, czyli ujawnieniu praktyk pewnych producentów samochodów (m.in. Volkswagena), których celem było zaniżanie wyników pomiarów zawartości tlenków azotu w spalinach silników Diesla za pomocą specjalnego oprogramowania.

UE wprowadziła surowsze przepisy dotyczące emisji dwutlenku węgla, a niektóre miasta (np. Paryż, Berlin, Madryt, Ateny) ogłosiły plany wprowadzenia zakazów ruchu lub duże jego ograniczenia dla pojazdów z silnikiem Diesla. Francja przygotowuje się do zakazu sprzedaży samochodów napędzanych silnikami spalinowymi do 2040 r.

Producenci i sprzedawcy niezadowoleni

Niezadowolenie z zapowiedzi premiera już wyraziła organizacja producentów i sprzedawców samochodów SMMT, która zwróciła uwagę na koszty, które ta zmiana będzie generować dla tego sektora.

Zakaz sprzedaży, który zostanie wprowadzony na Wyspach, stanowi również poważne zagrożenie dla miejsc pracy w Niemczech. Wielka Brytania jest największym rynkiem eksportowym dla producentów samochodów, stanowiącym około 20 proc. światowej sprzedaży, a wyprodukowanie samochodu elektrycznego trwa krócej niż wersji z silnikiem spalinowym lub hybrydowym.

Samochody z silnikami benzynowymi i diesla to obecnie ok. 90 proc. sprzedaży w Wielkiej Brytanii.

