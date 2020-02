Hołownia: chcę, żeby w maju Pałac Prezydencki przestał być "domem partii"

Hołownia zorganizował konferencję prasową przed Centrum Bankowo-Finansowym nazywanym Domem Partii, gdzie w czasach PRL mieściła się siedziba Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Ustawę przysłała prezydentowi partia PiS



- To znamienne, że zaczynamy kampanię wyborczą dzień po dniu, w którym zobaczyliśmy tak dobitnie, czym kończy się upartyjniona prezydentura - mówił Hołownia, nawiązując do podpisania we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę noweli ustaw sądowych.

Wreszcie! Dziś jeszcze bardziej niż wcześniej: będę ubiegał się o stanowisko prezydenta RP. Zakończmy ten chaos. Kampania rusza zaraz, a my pokażemy, że można ją zrobić inaczej. #WRESZCIE naprawdę. #Hołownia2020 pic.twitter.com/0LluW7z09O — Szymon Hołownia Oficjalny (@szymon_holownia) February 5, 2020



- Czy prezydent podpisał tę ustawę z troski o obywateli? - pytał Hołownia. - Nie, podpisał ją, bo przysłała mu tę ustawę partia PiS, która za chwilę zapłaci za jego kampanię wyborczą - stwierdził.



Jak dodał, "z setek rozmów, które przeprowadziłem z Polakami wiem, że Polska jest gotowa na prezydenta, który sam będzie decydował".

"Utrudnia życie kandydatowi niezależnemu"



Zdaniem Hołowni, "marszałek Sejmu Elżbieta Witek zrobiła wszystko, żeby ta kampania rozpoczęła się jak najpóźniej".

ZOBACZ: Jest data wyborów prezydenckich. Ruszyła kampania wyborcza

- Na zarządzenie wyborów miała czas od pierwszych dni stycznia, a dzieje się to w przeddzień ostatecznego terminu . To w znakomity sposób utrudnia życie kandydatowi niezależnemu, ale tylko dodaje nam zapału, siły i chęci walki - powiedział bezpartyjny kandydat na urząd prezydenta.

Hołownia zapowiedział także, że jeszcze w tym tygodniu zaprezentuje bardziej szczegółowy program wyborczy.



- W piątek zaprezentuję swoją wizję i konkretny plan na tę prezydenturę - poinformował Hołownia.

Chcę być prezydentem różnych Polaków



- Znów w tej kampanii usłyszymy kandydatów, którzy będą obiecywali, że będą prezydentami wszystkich Polaków. Ja chciałbym być prezydentem różnych Polaków. Wierzę, że ta nadzieja i energia poniesie nas do tego celu, i od maja zaczniemy patrzeć na przyszłość naszego kraju z nadzieją - podkreślił.

WIDEO: zobacz konferencję Szymona Hołowni

Były minister szefem sztabu

- Chcę, żeby szefem mojego sztabu wyborczego był Jacek Cichocki, człowiek, któremu ufam, znakomity państwowiec. Człowiek, który oddycha Polską i jej głęboko służy - podkreślił Hołownia.

Jacek Cichocki, to były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW). W latach 2008–2011 był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie ministrem spraw wewnętrznych (2011-2013). W latach 2013–2015 piastował stanowiska ministra-członka Rady Ministrów i szefa KPRM, przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów i przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu w rządzie Donalda Tuska i w rządzie Ewy Kopacz.

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła, że I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja 2020 r. Postanowienie marszałek zostało opublikowane w "Dzienniku Ustaw" i tym samym rozpoczęła się oficjalnie kampania wyborcza.

WIDEO - Robert Biedroń w "Graffiti": trzymam kciuki za Konfederację Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/hlk/ Polsat News, polsatnews.pl