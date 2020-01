"Ekipa Szymona". Hołownia ujawnił nazwisko jednego ze swoich doradców

O współpracy z Piotrem Kuczyńskim Hołownia poinformował we wpisie na Facebooku.

"Najczęściej zadawane pytanie na mój temat: kto stoi za Szymonem Hołownią? Odpowiadam. Jest nas wielu. Dziś przedstawiam Wam Piotra Kuczyńskiego. O pieniądzach, budżetach i finansach wie on wszystko. Państwo solidarnego dobrobytu, stabilnych warunków dla gospodarki, mądrego zarządzania wspólną kasą tak, by nie przejeść wszystkiego dziś i zostawić coś dla naszych dzieci - koordynowany przez niego zespół moich doradców gospodarczych dowiedzie, że to może się wreszcie stać, że to może się udać" - napisał Hołownia, dodając, że kolejne karty odsłoni w przyszłym tygodniu.

Dziennikarz i publicysta Szymon Hołownia ogłosił 8 grudnia w Gdańsku, że zamierza kandydować na urząd prezydenta w przyszłorocznych wyborach.

dk/ PAP