Europa odchodzi od węgla. Rekordowy spadek emisji CO2

W ubiegłym roku Unia Europejska wyemitowała o 120 mln ton CO2 mniej niż w 2018 r. To największy spadek od co najmniej 30 lat - wynika z raportu Agora Energiewende i Sandbag. Jego przyczyną było m.in. załamanie produkcji w elektrowniach opalanych węglem. Jednocześnie udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej wzrósł w całej UE do prawie 35 proc., co stanowi nowy rekord.

Produkcja energii elektrycznej spadła w całej Unii Europejskiej o ok. 1,7 proc. To wynik m.in. łagodnej zimy.



Z raportu "Europejski sektor energetyczny w 2019 r." wynika, że energia ze spalania węgla kamiennego i brunatnego w 2019 r. spadła w całej Unii o 24 proc., czyli 150 TWh. Spowodowało to spadek emisji dwutlenku węgla o 120 mln ton, czyli 12 proc.

Więcej energii z wiatru niż z węgla

Jak oceniono w raporcie, spadek emisji CO 2 spowodowany był m.in. ceną za prawa do emisji dwutlenku węgla, która wynosi ok. 25 euro za tonę. Powodowało to, że wysokoemisyjna energia z węgla była droższa niż energia z gazu, jądrowa czy OZE.

Udział zielonej energii w produkcji energii elektrycznej wzrósł w całej UE o 1,8 punktu proc. do 34,6 proc. Z analizy wynika, że po raz pierwszy farmy wiatrowe i słoneczne dostarczyły więcej energii elektrycznej niż elektrownie węglowe.



Jak zauważyli autorzy raportu, wszystkie kraje Unii EUropejskiej, które korzystają z elektrowni węglowych, odnotowały spadek udziału energii elektrycznej z węgla.

Z raportu wynika, że Niemcy, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania i Włochy przyczyniły się do 80 proc. spadku produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego. W przypadku węgla brunatnego prawie dwie trzecie tego spadku nastąpiło tylko w Niemczech i w Polsce.

W Polsce spadek minimalny



Według raportu, w Polsce udział węgla w produkcji energii wyniósł 74 proc., czyli o 2 punkty proc. mniej niż rok wcześniej. Dwukrotnie wzrósł jednak import energii elektrycznej netto. "W ujęciu względnym, spadek produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego o 4 proc. jest najmniejszym spadkiem w kraju, w którym działają elektrownie na węgiel kamienny" - zwrócił uwagę portal wysokienapiecie.pl.

Opalane gazem elektrownie były jedynymi konwencjonalnymi elektrowniami, które wytwarzały więcej energii elektrycznej niż w poprzednim roku, odnotowując 12-procentowy wzrost poziomów wytwarzania.

Turbiny wiatrowe w 2019 r. dostarczyły o 14 proc. więcej energii elektrycznej niż rok wcześniej, częściowo dzięki sprzyjającym warunkom. Podobnie moc z instalacji słonecznych wzrosła o 7 proc. Wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty, z wyjątkiem Republiki Czeskiej, zauważyły rosnący udział energii słonecznej i wiatrowej.



Z powodu trwającej suszy o ponad 6 proc. spadło wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych. Elektrownie jądrowe, które są chłodzone wodą rzeczną także ograniczyły wytwarzanie energii ze względu na susze. Niższe poziomy rzek utrudniały również dostawy węgla do elektrowni drogą wodną.

Energia odnawialna będzie tanieć



- Europa jest światowym liderem w szybkim zastępowaniu produkcji energii z węgla energią wiatrową i słoneczną - mówi Dave Jones, europejski analityk ds. energii w firmie Sandbag. - W rezultacie emisje CO 2 z sektora energii elektrycznej w ubiegłym roku spadły szybciej niż kiedykolwiek - podkreślił.



Jak zauważyli autorzy raportu, Wielka Brytania, Irlandia i Hiszpania, czyli kraje, które były liderami w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej, odnotowały największy spadek cen na rynku energii elektrycznej.

Z kolei portal wysokienapiecie.pl zwraca uwagę, że "średnia cena energii elektrycznej poszła na polskim rynku o ponad 1 euro do góry".



- Trend spadkowy w energetyce węglowej będzie się utrzymywał - uważa Matthias Buck, szef europejskiej polityki energetycznej w Agora Energiewende.

- 21 europejskich państw członkowskich i Wielka Brytania przyjęło plany wycofania się z węgla lub nie wykorzystują już elektrowni węglowych w swoim krajowym miksie energetycznym. Z kolei dwa inne kraje prowadzą dyskusje na temat wycofania węgla. Ceny energii odnawialnej będą nadal spadać, a przy odpowiednich ramach ceny emisji CO 2 powinny pozostać na wysokim poziomie. Innymi słowy, przemija epoka paliw kopalnych. Jest to coś, co wszystkie państwa członkowskie UE muszą zaakceptować - podkreślił.

prz/hlk/ agora-energiewende.de, wysokienapiecie.pl