Europa neutralna klimatycznie w 2050 r. KE przyjęła Europejski Zielony Ład

Komisja Europejska przyjęła w środę rano Europejski Zielony Ład - poinformowała na briefingu szefowa KE Ursula von der Leyen. To projekt unijnej strategii, która ma doprowadzić Unię Europejską do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Szczegóły strategii von der Leyen ma przedstawić jeszcze w środę w Parlamencie Europejskim.

- To wyjątkowy dzień. Dziś rano kolegium komisarzy zaakceptowało Europejski Zielony Ład. To z jednej strony nasza wizja kontynentu neutralnego klimatycznie w 2050 r., z drugiej strony mapa drogowa do tego celu - powiedziała.

Jak dodała, osiągnięcie tego celu będzie wymagało transformacji energetycznej w UE, co wiąże się z kosztami.

- Musimy być pewni, że nikt nie zostanie z tyłu. Innymi słowy, ta transformacja albo będzie działać dla wszystkich i będzie sprawiedliwa, albo nie będzie działać w ogóle. Dlatego kluczową częścią Europejskiego Zielonego Ładu będzie Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji. Mamy ambicję, aby zmobilizować 100 mld euro dla najbardziej wrażliwych regionów i sektorów - powiedziała przewodnicząca KE.

"Przestarzały model"

Podkreśliła, że Europejski Zielony Ład dotyczy zarówno ograniczenia emisji, jak i tworzenia miejsc pracy, i jest nową strategią wzrostu. - Stary model wzrostu oparty na paliwach kopalnych i zanieczyszczeniach jest przestarzały - zaznaczyła.

Jak mówiła, nowa strategia będzie wiązała się z innowacjami w przemyśle, innowacjach i czystych inwestycjach.

- W ramach europejskiego zielonego porozumienia zadbamy również o różnorodność biologiczną i lasy, żywność i rolnictwo, zielone miasta i gospodarkę o obiegu zamkniętym - mówiła. Dodała, że w kontekście nowej strategii nie ma jeszcze odpowiedzi na wszystkie pytania. - Jesteśmy bardzo ambitni, ale będziemy również bardzo ostrożni w ocenie wpływu i podejmowaniu kolejnych kroków - powiedziała.

"Europejski Zielony Ład jesteśmy winni naszym dzieciom, bo nie jesteśmy właścicielami tej planety. Jesteśmy za nią odpowiedzialni i teraz nadszedł czas, by działać" - podsumowała.

