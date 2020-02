Samochód przygniótł jej ręce. Pomoc wezwała, używając palców u stóp

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w Południowej Karolinie na autostradzie nr 95.

Między oponą a błotnikiem

54-letnia Charlotte złapała gumę. Kobieta sama postanowiła zmienić oponę, ale podczas wymiany doszło do wypadku - na ręce kobiety opadło auto. Jej dłonie zakleszczyły się między oponą, a błotnikiem.

This woman managed to use her toes to call 911 after her hands and fingers were crushed while changing a tire Sunday night, which had left her trapped and alone, in excruciating pain, on the side of the highway for 35 minutes https://t.co/Y7CspcscCr