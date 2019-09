Elektryczny radiowóz rozładował się podczas pościgu

Policjanci z Fremont w Kalifornii ruszyli w pościg za podejrzanym. Nie trwał on jednak zbyt długo, bo po kilku minutach jazdy elektryczny radiowóz zaczął zwalniać. Okazało się, że pojazd się rozładował.

Amerykańskie służby coraz chętniej korzystają z elektrycznych samochodów. Radiowóz marki Tesla ma w swojej flocie również jednostka z Fremont w Kalifornii.

Nowa technologia potrafi jednak zaskakiwać funkcjonariuszy, o czym przekonał się niedawno oficer Jesse Hartman. Policjant, patrolując ulice miasta, dostrzegł na parkingu podejrzanego o dokonanie przestępstwa.

Funkcjonariusz próbował zatrzymać poszukiwanego mężczyznę, jednak ten odjechał z piskiem opon. Oficer ruszył w pościg.

Po kilku minutach policyjny radiowóz zaczął zwalniać. Powód utraty mocy był prozaiczny - w samochodzie wyczerpały się baterie.

"Samochód spełnia nasze oczekiwania"

Prawdopodobnie policjanci, którzy kończyli swoją zmianę zapomnieli je naładować, czego nie zauważył funkcjonariusz, który przejął samochód.

- Zdarza się to od czasu do czasu, zwłaszcza wówczas, jeśli policjant wraca na posterunek, aby złożyć raport, a potem nie wraca już na patrol - wyjaśniła rzeczniczka policji we Fremont, Geneva Bosques.

Uciekającego kierowcę "przejęły" inne jednostki. Po kilku minutach pościg został jednak przerwany. Policja poinformowała, że uznano go za zbyt niebezpieczny, bo uciekinier wykonywał manewry, które zagrażały innym uczestnikom ruchu i mogły doprowadzić do wypadku.

Poszukiwanego nie udało się złapać. Znaleziono tylko jego samochód. Mimo niepowodzenia, policja z Fremont nie zamierza rezygnować z radiowozów zasilanych energią elektryczną.

- Samochód spełnia nasze oczekiwania. Ten jeden przypadek w żaden sposób nie zmienia naszego odczucia - stwierdziła rzeczniczka policji.

dk/luq/ Sky News, polsatnews.pl