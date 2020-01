Sąsiad usłyszał wołanie o pomoc. Prawda... rozśmieszyła policjantów [WIDEO]

O głośnych krzykach, policjantów zawiadomił jeden z sąsiadów właściciela papugi. Zgłaszający najprawdopodobniej nie wiedział, że mężczyzna posiada w domu takie zwierzę.

Na miejsce przyjechało czterech funkcjonariuszy. Po wyjściu z radiowozów zobaczyli mieszkańca Lake Worth, który zajmował się reperowaniem auta przed domem. Policjanci powiedzieli mu, że ktoś w jego domu ma potrzebować pomocy - poinformowała agencja AP.

Policjanci roześmiali się, gdy zobaczyli krzyczącego Rambo

Mężczyzna uśmiechnął się i powiedział funkcjonariuszom, że przedstawi im "autora" krzyków. Chwilę później wrócił, a na jego ramieniu siedziała 40-letnia papuga Rambo. Obecność zdziwionych i śmiejących policjantów nie spłoszyła ptaka, który nadal wydawał z siebie okrzyki "Wypuść mnie!".

