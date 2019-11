Porsche wbiło się w piętro budynku. Tragiczny wypadek w New Jersey [WIDEO]

Do wypadku doszło w niedzielę w Toms River w stanie New Jersey w USA. Kierowca Porsche Boxstera stracił panowanie nad kierownicą, przejechał przez rozdzielającą pasy ruchu wysepkę, a następnie wypadł z drogi.

Prędkość samochodu była na tyle duża, że auto dosłownie wystrzeliło w powietrze i wbiło się stojący w pobliżu drogi budynek.

Na jednym z nagrań opublikowanych w internecie wyraźnie widać ślady hamowania na drodze.

Just drove the route.... #TomsRiver The rate of speed is mind boggling. My daughter goes to school across the street, Hooper Ave Elementary. https://t.co/Ry0Ewktuta pic.twitter.com/ZmQ1QIhvGa

Policja poinformowała, że w wypadku zginęły dwie osoby - 22-letni kierowca i 23-letni pasażer. Ofiar mogło być więcej, ale w budynku, w który uderzył samochód, nie było nikogo.

Szokujące zdjęcia z miejsca wypadku pokazują kompletnie zniszczone auto i ogromną dziurę w ceglanym budynku. Na szczęście w chwili wypadku w środku nikogo nie było.

Wyciąganie wraku sportowego samochodu z budynku zajęło wiele godzin. Na miejsce wezwano specjalistyczny sprzęt.

Według inspektorów budowlanych dom stanowi obecnie realne zagrożenie i nie naje się do użytkowania.

The driver of this sports car had to have been going over 100 miles per hour, lost control, crossed the center divide and was propelled into this building. The Porsche ended up roof down. The driver and a passenger were killed. More later #abc7ny ABC7NY #tomsriver #newjersey pic.twitter.com/wRgeFGNmwQ