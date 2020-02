Ukradł puszkę z datkami dla chorego chłopca. Wszystko wydał na alkohol [WIDEO]

Bruno ma ponad półtora roku i choruje na Tibial hemimelię typ 5c - za tą trudną nazwą kryje się wrodzony brak kości piszczelowych. Chłopiec w lewej nóżce nie ma kolana, a kość udowa i strzałkowa są zrośnięte. W prawej nodze kość udowa jest skrócona, kolano odwrócone, a nóżka zgina się do góry zamiast w dół.



Dodatkowo Bruno ma zwichnięte biodra, a stopy są wywinięte do góry. W dłoniach brakuje mu paluszków.



Rodzice na operację w USA muszą zebrać 1 mln 260 tys. zł. Mają ok. 330 tys. i maksymalnie półtora roku, by uzbierać resztę.

Puszka, do której można wrzucać pieniądze dla Bruna, stała także w jednym ze sklepów w Koluszkach (woj. łódzkie). Było w niej już ok. 600 zł i lada dzień miała być wymieniona na nową, kiedy połasił się na nią 35-latek.

Włamanie w Wigilię



W poniedziałek 27 stycznia, mężczyzna wykorzystał chwilową nieobecność pracowników sklepu i zabierając z lady puszki piwa, sięgnął także po pojemnik z pieniędzmi.



Pracownicy sklepu brak puszki zauważyli w piątek i zgłosili sprawę na policję. Po analizie nagrania z monitoringu, jeden z policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej rozpoznał sprawcę.

Policjanci ustalili, gdzie przebywa 35-latek i chcieli go zatrzymać. Okazało się jednak, że mężczyzna sam stawił się do aresztu, gdzie miał odbyć karę półrocznego więzienia zasądzoną wcześniej.



35-latek przyznał się do kradzieży puszki. "Wiedział, że pieniądze pochodziło ze zbiórki charytatywnej, a mimo to wydał całość na alkohol" - poinformowała policja.

lodzka.policja.gov.pl 35-latka wytypował funkcjonariusz zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej.

Mężczyzna przyznał się także do kradzieży z włamaniem, której dokonał w Wigilię wieczorem. Włamał się wówczas do jednego z marketów i ukradł cztery butelki wódki o łącznej wartości blisko 100 zł.



Policja zauważa, że 35-latek miał w przeszłości wielokrotnie konflikty z prawem i był znany policji. Noc po zatrzymaniu spędził w policyjnym areszcie. Usłyszał także zarzuty kradzieży, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności i kradzieży z włamaniem, za co do więzienia może pójść na 10 lat.

WIDEO: zobacz nagranie z monitoringu



- Ulżyło mi, bo wiem, że zostanie ukarany za to, co zrobił - mówi Nikola Miedzianowska, mama Bruna.



- Szok i niedowierzanie, że tacy ludzie kradną pomoc dla kogoś, kto jej potrzebuje. To ludzie pomagają naszemu synkowi, ten człowiek ich okradł - podkreśla z kolei tata chłopca, Oskar Waszczuk.

prz/luq/ Polsat News, polsatnews.pl