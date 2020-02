Najmniejszy ruch sprawiał, że był siny. Teraz Antoś stawia pierwsze kroki

Antoś Trębiński nabiera sił po operacji w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej najdrobniejszy wysiłek sprawiał, że chłopiec siniał. Teraz rozpiera go energia. Prawdziwą radością dla rodziny jest to, że chłopiec stawia swoje pierwsze kroki. Do niedawna rodzice dziecka nie mogli zmrużyć oka ze strachu o jego życie. Dziś opowiadają, że są dużo spokojniejsi.