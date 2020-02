Mandaty na kwotę 18,5 tys. zł po kontroli palenisk w Krakowie 03.02.2020, 14:28 Polska

Wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej mogą zostać wyciągnięte konsekwencje wynikające z przepisów prawa - pouczenie, mandat karny od 20 zł do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu – grzywna do 5 tys. zł