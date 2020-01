Ekodoradcy w małopolskich gminach przekonują do wymiany pieców. Ma to pomóc zwalczyć smog

70 mln zł trafi do kilkudziesięciu gmin w Małopolsce, które przystąpiły do specjalnego programu poprawy jakości powietrza. Dzięki tym środkom w tzw. obwarzanku krakowskim pojawią się ekodoradcy, którzy mają przekonać mieszkańców do wymiany pieców. To właśnie stamtąd pochodzi najwięcej smogu, którym potem dusi się Kraków. W piątek dopuszczalne stężenie pyłu było przekroczone ponad trzykrotnie.