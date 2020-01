USA chce ewakuować obywateli i dyplomatów z Wuhan. Chińska agencja turystyczna zawiesza wycieczki

Powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, gazeta podała, że samolot ma zabrać około 230 osób, którymi są pracownicy dyplomatyczni amerykańskiego konsulatu oraz obywatele USA i ich rodziny. Zgodę chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych i innych agend rządowych na to przedsięwzięcie uzyskano w efekcie przeprowadzonych w ostatnich dniach rozmów - dodaje "WSJ".

Rzeczniczka odmówiła komentarza

Rzeczniczka ambasady Stanów Zjednoczonych USA w Pekinie wyjaśniła, że Departament Stanu zarządził wyjazd z Wuhanu pracowników konsulatu i członków ich rodzin, ale odmówiła skomentowania doniesień o zamiarze ewakuowania z tego miasta wszystkich obywateli USA.

ZOBACZ: Studenci przylecieli z Wuhanu do Polski. Zareagowało Lotnisko Chopina

Decyzja o wywiezieniu personelu konsulatu USA wraz z rodzinami jest związana z pojawieniem się koronawirusa oraz z "zakłóceniami logistycznymi, spowodowanymi restrykcjami transportowymi i przepełnieniem szpitali w Wuhanie" - napisała rzeczniczka w przesłanym Reuterowi e-mailu.

Ilu jest Polaków w Wuhan?

"Na terenie Wuhan i okolicznych miejscowości przebywa około 30 Polaków. Ambasada RP w Pekinie pozostaje z nimi w stałym kontakcie - podało biuro rzecznika MSZ. Polacy z miast w których ograniczono przemieszczanie się powinni skontaktować się z Ambasada RP" - napisał na Twitterze korespondent Polskiego Radia w Pekinie Tomasz Sajewicz.

Agencja turystyczna zawiesza wycieczki grupowe

Kanał telewizyjny należący do państwowego nadawcy CGTN poinformował, że chińska agencja turystyczna od 27 stycznia zawiesza grupowe wyloty turystyczne z Chin i do Chin. Ograniczenie obejmie także rezerwację hoteli.

China Tourism Association on travel limitations:



- all outbound tourist groups to be halted as of Jan. 27

- overseas flight and hotel booking through travel agencies to be suspended as of Jan. 27

- domestic flight and hotel booking through travel agencies suspended as of Jan. 24 pic.twitter.com/lKEkarrhLR