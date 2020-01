Lufthansa zawiesza loty do Chin

Lufthansa w oświadczeniu poinformowała, że będzie nadal latać do Hongkongu, przestanie jednak przyjmować rezerwacje na loty do Chin kontynentalnych do końca lutego "z powodów operacyjnych".

Lufthansa Group cancels all flights to (mainland) China until 9 February: Affected passengers have the possibility to rebook once free of charge to a flight on the original route or to cancel the trip. A summary of all information can be found here: https://t.co/ZfmJdHV5Zr pic.twitter.com/XduRrYXlIb — Lufthansa News (@lufthansaNews) January 29, 2020

Maszyny Lufthansy, Swiss, i Austrian Airlines odbędą jeszcze jeden lot do swych miejsc docelowych w Chinach, żeby zabrać załogi do ojczyzn oraz by pasażerowie mogli udać się w zaplanowane wcześniej podróże.

Swiss i Austrian Airlines należą do holdingu Lufthansa.

Kolejne linie odwołują loty do Chin

Wcześniej loty do Chin wstrzymały m.in. British Airways, Air India i Seoul Air, a American Airlines zawiesiły loty do i z Szanghaju i Pekinu. Fińskie linie Finnair poinformowały, że odwołują loty do Pekinu i Nankinu do drugiej połowy marca.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych w Chinach kontynentalnych potwierdzono dotąd ponad 6 tys. zakażeń i 132 zgony spowodowane koronawirusem. Wirus przedostał się też poza granice Chin. Dotychczas ponad 70 przypadków potwierdzono w kilkunastu innych państwach, w tym trzech europejskich - we Francji, Niemczech i Finlandii.

emi/ PAP