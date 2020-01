Pierwsze przypadki koronawirusa w Wielkiej Brytanii

Jak podkreślono, pacjenci otrzymują specjalistyczną pomoc medyczną przy wykorzystaniu wypróbowanych procedur w celu uniknięcia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

"NHS (National Health Service) jest dobrze przygotowane na radzenie sobie z infekcjami. Pracujemy nad identyfikacją osób, z którą mieli kontakt zarażeni pacjenci, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa" - poinformowano w komunikacie Chief Medical Officer odpowiedzialnego za służbę zdrowia.

Zapewniono, że przedstawiciele służby zdrowia "są w stałym kontakcie z Światową Organizacją Zdrowia".

Oficjalnie: 213 ofiar, blisko 10 tys. zarażonych

W piątek chińskie służby medyczne podały, że oficjalna liczba zakażonych koronawirusem w kraju wynosi 9 tys. 692. W prowincji Hubei zmarły 204 osoby, a w całych Chinach ofiar jest 213. Zakażonych jest więcej niż w czasie całej epidemii SARS, która wybuchła w 2002 r.

Ocenia się, że na całym świecie, poza Chinami, zakażonych może być ponad 8 tys. osób ale nie zanotowano dotychczas przypadków śmiertelnych poza chińskimi granicami. Wirus pojawił się m.in. w Europie - w Niemczech, Francji, Finlandii i Włoszech.



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. WHO najbardziej obawie się tego, że wirus może rozprzestrzenić się w krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej, które są źle przygotowane do radzenia sobie z nim.

Rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying zapewniła, że Chiny "mają możliwości i są przekonane", że zwyciężą w walce z koronawirusem.



Ambasador Chin w ONZ Zhang Jun podkreślił, że walka z koronawirusem jest "w krytycznej fazie" oraz, że "wszystkie państwa powinny postępować w odpowiedzialny sposób". Wezwał do unikania "przesadnych reakcji, które mogą wywołać rozszerzenie się negatywnych następstw".

