"Nie jedź do Chin" - apeluje Departament Stanu USA. Polskie MSZ odradza podróże

Departament Stanu USA zawarł w komunikacie wyraźną informacją, aby nie jeździć do Chin. Wszystkim pracownikom rządu USA, których obecność w Chinach nie jest niezbędna polecono odłożenie podróży do tego kraju.

Amerykanie powinni wyjechać

Amerykanie obecnie przebywający w Chinach "powinni zbadać możliwości opuszczenia tego kraju przy pomocy środków komercyjnych".

.@StateDept is increasing the #China Travel Advisory to Level 4 – Do Not Travel. This is due to the spread of the novel #coronavirus throughout China & the @WHO determination that the outbreak constitutes a Public Health Emergency of International Concern. https://t.co/BIIUdavoP0