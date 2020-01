WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia. Chodzi o koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdecydowała na czwartkowym posiedzeniu o ogłoszeniu międzynarodowego zagrożenia zdrowia publicznego (PHEIC) w związku z epidemią koronawirusa z Chin. Wirus zabił już na całym świecie co najmniej 170 osób. O decyzji WHO poinformował jej szef Tedros Adhanom Ghebreyesus.