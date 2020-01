Minister Zdrowia: koronawirus na pewno pojawi się w Polsce

Obecnie w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. Zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, to jednak tylko kwestia czasu. - Nie ma co się zastanawiać, czy on będzie, czy go nie będzie. Na pewno będzie - powiedział w Polsat News szef resortu zdrowia. Dodaje, że oddziały zakaźne są gotowe.

Epidemia koronawirusa wybuchła przed kilkoma tygodniami w chińskim mieście Wuhan.

Według najnowszych danych koronowirus zabił już 132 osoby, a zarażenie potwierdzono u ponad 6 tys. innych. Prawie tysiąc z nich określono jako przypadki ciężkie.

Zakażenia odnotowano również w innych krajach, ale dotychczas nie pojawiły się doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi. We Francji potwierdzono we wtorek czwarty przypadek zakażenia. W Niemczech również zarejestrowano cztery przypadki.

Pacjentka z podejrzeniem wirusa w Łodzi

W Polsce, w szpitalu w Łodzi przebywa pacjentka z podejrzeniem koronawirusa. Skarżyła się na wysoką gorączkę i objawy grypopodobne.

Kobietę odizolowano od reszty pacjentów. Przeszła już podstawowe badania, ale na razie specjaliści nie potwierdzają, że to przypadek koronawirusa.

Kiedy zgłosić się do szpitala?

Gość Polsat News, Łukasz Szumowski odpowiedział na pytanie co nas powinno zaniepokoić, jeżeli chodzi o objawy koronawirusa i kiedy zgłosić się do szpitala.

- W przypadku zakażenia koronawirusem musi występować kilka objawów: temperatura w okolicy 38 stop. Celcjusza, duszność lub kaszel, objawy para grypowe – tłumaczy Szumowski. - Jeżeli ktoś ma katar, to to nie jest najprawdopodobniej koronawirus – dodaje minister.

- Osoby, które do tej pory zmarły na koronawirusa to przede wszystkim osoby starsze, z zaburzoną odpornością lub osoby, które mają inne poważne choroby - powiedział gość Polsat News.

Czy jeżeli ktoś przybył z Azji, powinien zwrócić się do lekarza? - dopytywała prowadząca.

- Nie. Jest procedura, którą rozesłaliśmy do wszystkich oddziałów zakaźnych, oddziałów NFZ. Wisi ona na stronie GIS-u i Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli ktoś był w Chinach, miał kontakt z kimś kto był w Chinach przez ostatnie 14 dni i ma objawy, czuje się źle, wtedy powinien się zwrócić do oddziału zakaźnego, nie na izbę przyjęć - mówi minister.

Dodaje, że oddziały zakaźne są przygotowane na przyjęcie pacjentów.

Kiedy można potwierdzić przypadek koronawirusa?

- W tym momencie, w Polsce nie ma potwierdzonego koronawirusa. Na pewno, prędzej czy później ten wirus się pojawi. Nie ma co zastanawiać się czy on będzie, czy go nie będzie. Na pewno będzie - uprzedza szef resortu zdrowia.

- Aby potwierdzić przypadek koronawirusa, trzeba mieć jego szczepy. One przyjadą do Polski w czwartek - informuje Szumowski. Później, zgodnie z procedurą próbki pobrane w Polsce powinny być wysłane do dwóch innych laboratoriów w Europie.

Prowadząca program "Nowy Dzień z Polsat News" zapytała ministra o samoloty, które przyleciały do Polski w środę z Pekinu i Singapuru i czy na lotnisku są specjalne środki ostrożności.

- Po pierwsze jest monitorowanie temperatury. Są skanery, które mierzą ją. Poza tym są karty pobytu pacjenta, jeżeli był w obszarze dotkniętym wirusem - tłumaczy minister.

Szumowski wyjaśnia jeszcze, że nie mamy do czynienia z pandemią wirusa jak w przypadku koronowirusa SARS, który był groźniejszy.

