Ewakuacja z Wuhan. Samolot z obywatelami UE wyleciał z Chin

Cywilny samolot wyczarterowany przez MSZ Wielkiej Brytanii opuścił Wuhan w piątek rano - przekazał rząd w Londynie w komunikacie na swojej stronie internetowej.



Do Wielkiej Brytanii samolot ma przybyć w piątek wczesnym popołudniem, a następnie poleci do Hiszpanii, gdzie kraje macierzyste obywateli Unii Europejskiej wezmą odpowiedzialność za pozostałych pasażerów.

Mieli wylecieć dzień wcześniej



- Wiemy, jak niepokojąca była sytuacja dla tych, którzy czekali na wyjazd - powiedział szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab. - Pracowaliśmy przez całą dobę, żeby utorować drogę do bezpiecznego wyjazdu - dodał.



Samolot z ok. 150 Brytyjczykami i 50 obywatelami innych państw miał opuścić Wuhan już w czwartek, ale wylot został zablokowany przez chińskie władze - podaje agencja Reutera. Nie wiadomo na razie, dlaczego wylot został opóźniony, ani dlaczego liczba pasażerów jest mniejsza od planowanej.

ZOBACZ: Minister zdrowia: przygotowujemy transport Polaków z Wuhan, to kwestia najbliższych dni



Osoby powracające z Wuhanu do Wielkiej Brytanii zostaną poddane 14-dniowej kwarantannie w jednym z ośrodków publicznej służby zdrowia NHS.



Kwarantannę, mającą powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, stosują też inne państwa. Kilka krajów, m.in. Japonia i USA, zdołało już sprowadzić swoich obywateli z Wuhanu.

212 ofiar śmiertelnych wirusa w Chinach



Według ostatnich informacji przekazanych przez chińskie służby medyczne, liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju wynosi obecnie 9692. W prowincji Hubei, którego stolicą jest Wuhan, zmarły 204 osoby, a w całych Chinach - 212. Około 100 przypadków wykryto za granicą, ale nie ma na razie doniesień o zgonach w innych krajach.



Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w kilku okolicznych miastach. Mimo to wirus przedostał się do 18 innych krajów na świecie.

ZOBACZ: Instrukcja na "ucieczkę z Chin". Kobieta "wykorzystała" samolot PLL LOT



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek po spotkaniu komitetu kryzysowego, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Według definicji WHO międzynarodowy stan zagrożenia wymaga skoordynowanych działań międzynarodowych, m.in. dotyczących informowania o przypadkach zakażenia.



Ogłoszenie stanu zagrożenia powinno oznaczać większe środki i zasoby przeznaczane na walkę z wirusem, ale może również skłaniać rządy do ograniczenia podróży i handlu z dotkniętymi epidemią krajami.

WIDEO - Pracownicy dostali wielkie premie świąteczne. Właściciel uznał, że to oni są fundamentem firmy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP