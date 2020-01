Za 6 mln dolarów wykupił reklamę w przerwie Super Bowl. By podziękować za uratowanie psa

W ubiegłym roku okazało się, że pies właściciela firmy WeatherTech, golden retriever o imieniu Scout ma guza serca. Z przeprowadzonej diagnozy wynikało, że pozostał mu jedynie miesiąc życia. Dawano mu jedynie 1 proc. szans na przeżycie.

ZOBACZ: Czworonożny pracownik dziecięcego hospicjum. "Wprowadził radość"

Latem pies trafił do University of Wisconsin School of Veterinary Medicine, gdzie rozpoczął chemioterapię.

Reklama za zdrowie czworonoga

Następnie zwierzę zostało poddane m.in. radioterapii. Leczenie przyniosło pozytywne skutki, guz z czasem zmniejszał się. Obecnie stan Scouta wskazuje na to, że nic nie zagraża jego zdrowiu.

By podziękować za uratowanie życia Scouta, MacNeil wykupił dla weterynarzy University of Wisconsin School of Veterinary Medicine wyjątkową reklamę.

Trzydziestosekundowe nagranie zostanie wyemitowane w lutym podczas jednego z najpopularniejszych wydarzeń sportowych w Stanach Zjednoczonych - finału Super Bowl. Spoty emitowane w przerwie meczu należą do najdroższych na świecie i mogą pozwolić sobie na nie największe koncerny na świecie. Reklama z podziękowaniami dla kliniki weterynarii ma kosztować 6 mln dolarów. Oto ona:

ZOBACZ: Czworonożny "strażak" w Aleksandrowie Łódzkim. "Biega za każdym, jest radosny"

- Choroba Scouta nas zdewastowała – przyznał właściciel psa.

Ludzie dowiedzą się o korzyściach pracy weterynarzy

- Chcieliśmy, aby dzięki emisji reklamy podczas Super Bowl, wzrosła świadomość, ale także wsparcie finansowe dla niesamowitych badań i innowacyjnych metod leczenia przeprowadzanych w School of Veterinary School of University of Wisconsin - podkreślił David MacNeil.

Pies Scout jest wciąż pacjentem placówki, która uratowała mu życie.

Sposób podziękowania skomentował Mark Markel, dziekan School of Veterinary Medicine, który wyraził radość z faktu, że widzowie Super Bowl dowiedzą się, jakie korzyści przynosi zawód weterynarza.

WIDEO - Strzelanina w Niemczech. Sześciu zabitych to członkowie jednej rodziny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ml/ cbsnews.com, news.wisc.edu