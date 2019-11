Czworonożny "strażak" w Aleksandrowie Łódzkim. "Biega za każdym, jest radosny"

- Pierwszego dnia był dziki, nie chciał do nikogo podejść. Dziś jest radosny, biega za każdym, "uśmiecha się" - tak o nowym "strażaku" mówił Michał Tomczak z OSP w Aleksandrowie Łódzkim. Mundurowi, podążając śladem tamtejszej policji, przyjęli do swojej remizy adoptowanego psa.

Fire ma około 4 lat, z czego ponad 3 spędził w schronisku.

- Chłopaki pojechali na sesję zdjęciową promującą adopcje psów. Fire był pierwszym, którego wyprowadzili z boksu. Jak go zobaczyli, stwierdzili, że chcemy go do jednostki - relacjonował reporterowi Polsat News Tomczak.

Strażaków do adopcji zainspirowała lokalna komenda policji. Tam od wakacji również mieszka czworonożny "funkcjonariusz".

"Było kilka telefonów"

- Było kilka telefonów do Urzędu Miasta, do naszego prezesa. Prezes się zgodził, urząd zapewnił finansowanie jedzenia i lekarza. Fire przyjechał do nas dwa tygodnie temu - opowiadał Tomczak.

Podkreślił, że psu nie zabraknie dobrej opieki.

- U nas na jednostce zawsze ktoś jest. Kierowcy pełnią 24-godzinne dyżury - mówił reporterowi Polsat News.

"Będzie promować adopcje psów"

Pytany o przyszłość Fire’a w OSP, zaznaczył, że "chce, aby jeździł z do szkół, promując adopcję psów".

- Chcemy go zabierać na różne festyny, imprezy masowe, na które jeździmy i pełnimy służbę, żeby inni ludzie widzieli, że mamy psa ze schroniska i nie jest on groźny - spuentował Tomczak.

Fire i inne psy, które trafiły do straży, policji i magistratu w Aleksandrowie Łódzkim pochodzą ze schroniska "Psiakowo" pod Łowiczem.

