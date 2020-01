Polak wrócił z Wuhan i nagrał wideo w izolatce. "Powiem wam, co jest prawdą"

Jeden z trzech studentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy w sobotę przylecieli z chińskiego Wuhan, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa, nagrał film, w którym dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat wirusa. Wideo nagrał w izolatce, do której trafił zaraz po przyjeździe do Polski.

Studenci do kraju wracali przez Pekin i dalej lotem z Dubaju, gdzie byli badani przez lokalne służby medyczne przed wejściem na pokład samolotu.

Kolejne badania odbyły się już na lotnisku Chopina w Warszawie. Profilaktycznie cała grupa została skierowana na obserwację w stołecznym Szpitalu Zakaźnym.

Student, który nagrał film, potwierdził, że procedury rzeczywiście zadziałały bardzo dobrze. - Nie było czego takiego, że zastanawiali się, co z nami zrobić. Zostały podjęte działania i od razu po kolei wszystko było realizowane - dodał.

Twierdzi, że nie wychodził z akademika

Mężczyzna, który nagrał wideo 27 stycznia podkreślił, że "przez ostatnie 3 tygodnie w Wuhan w ogóle nie wychodził z akademika".

- Wiedziałem, że jest ten wirus, nie chciałem się narażać. Wiedziałem, że można się nim zarazić i że to nie jest śmieszne wcale - mówił na nagraniu.

Szef GIS Jarosław Pinkas podkreślił kilka dni temu, że zagrożenie koronawirusem w Europie jest "istotnie mniejsze" niż w Chinach. - To prawda - potwierdził student Politechniki Rzeszowskiej.

- Ogólnie higiena jest na zupełnie innym poziomie w Chinach i w Polsce. Ludzie w Polsce myją dużo częściej ręce, jedzenie jest "czystsze" w Polsce. Higiena jest na dużo wyższym poziomie, dlatego to zagrożenie jest dużo mniejsze - powiedział młody mężczyzna.

"Nie zarazicie się kupując na AliExpress"

Student dodał, że zdecydował się nagrać to wideo, aby powiedzieć, "co jest prawdą" i uspokoić nieco panikę wokół koronawirusa. - Widziałem w internecie memy, że jak kupicie coś na AliExpress, to się zarazicie. Nie zarazicie się. Wirus musi przeżyć na żywym organizmie, nie przeżyje na rzeczy, która leci kurierem przez 2 czy 3 tygodnie - podkreślił mężczyzna.

Jeden ze studentów został objęty nadzorem służb sanitarnych

We wtorek Iwona Konieczna-Kwinkowska ze Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego poinformowała, że dwaj mieszkańcy woj. świętokrzyskiego, którzy mogli mieć kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem, zostali objęci nadzorem służb sanitarnych.

Konieczna-Kwinkowska dodała, że jest to student Politechniki Rzeszowskiej, który był w Chinach, gdzie rozprzestrzenia się wirus, oraz biznesmen, który wracał z Dubaju, a w samolocie byli obywatele Chin. Mężczyźni nie trafili do szpitala i nie mają objawów choroby. Zostali objęci nadzorem, są w stałym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Do tej pory potwierdzono ponad 6 tys. przypadków zakażeń i 132 zgony. Przypadki zachorowań wystąpiły w kilkunastu państwach - w tym trzech w Europie - w Niemczech, Francji i Finlandii.

