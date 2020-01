Karetka zabrała pacjenta z podejrzeniem koronawirusa. Przyleciał z Wuhan [WIDEO]

W środę łódzkie pogotowie przewiozło do szpitala młodego mężczyznę, który kilka dni wcześniej wrócił do Polski z chińskiego Wuhan - dowiedziała się reporterka Polsat News Ewa Żarska. Mężczyzna został przetransportowany na oddział zakaźny.

- Mężczyzna dziś miał zadzwonić po pogotowie, ponieważ miał mieć temperaturę i objawy osłabienia. Po chorego przyjechała specjalna karetka, a ratownicy musieli założyć kombinezony - przekazała Ewa Żarska.

Specjalna karetka i kombinezony

Ratownicy czekali na mężczyznę przed budynkiem. Po tym, jak wyszedł na zewnątrz, został zaprowadzony do środka karetki i dopiero tam przebadany. Następnie został przewieziony do specjalistycznego szpitala im. dr Biegańskiego.

- Dopiero pobrane próbki pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy to podejrzenie, czy jest to koronawirus - dodała reporterka.

We wtorek do łódzkiego szpitala trafiła Amerykanka, która po podróży do Azji od kilku dni przebywała w Polsce. - Cały czas trwają badania. W tej chwili ta pani jeszcze przez dwa dni będzie objęta dozorem epidemiologicznym, ale nic nie wskazuje na koronawirusa. Kobieta nie miała wysokiej temperatury, to był stan podgorączkowy, bóle głowy, wymioty. Nie są to objawy charakterystyczne dla koronawirusa. Mamy nadzieję, że nie potwierdzą się obawy związane z tym wirusem - powiedziała rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.

Ponad 6 tys. zarażonych

Według najnowszych danych wirus zabił w Chinach już 132 osoby, a zarażenie potwierdzono u ponad 6 tys. innych. Ponad tysiąc z nich określono jako przypadki ciężkie. Epidemia wybuchła przed kilkoma tygodniami w chińskim mieście Wuhan.

Zakażenia odnotowano również w innych krajach, ale dotychczas nie pojawiły się doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi. Przypadki zakażeń odnotowano już także w Europie. We Francji potwierdzono we wtorek czwarty przypadek zakażenia. W Niemczech również zarejestrowano cztery przypadki.

bas/ Polsat News