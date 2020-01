Koronawirus dotarł do Finlandii. Wykryto go w mieście Świętego Mikołaja

Według Fińskiego Instytutu Zdrowia (THL), jednostki badawczej podległej ministerstwu zdrowia i spraw socjalnych, jest to pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Finlandii.

Chińska turystka zgłosiła się do przychodni w Ivalo w Laponii, na północy Finlandii, z objawami podobnymi do infekcji grypowej. Stamtąd odesłano ją do szpitala w Rovaniemi, który przesłał pobrane od niej próbki do badania w Helsinkach.

Podejrzenie koronawirusa w Polsce

Również w środę łódzkie pogotowie przewiozło do szpitala młodego mężczyznę, który kilka dni wcześniej wrócił do Polski z chińskiego Wuhan - dowiedziała się reporterka Polsat News Ewa Żarska. Mężczyzna został przetransportowany na oddział zakaźny.

Według najnowszych danych wirus zabił w Chinach już 132 osoby, a zarażenie potwierdzono u ponad 6 tys. innych. Ponad tysiąc z nich określono jako przypadki ciężkie. Epidemia wybuchła przed kilkoma tygodniami w chińskim mieście Wuhan.

Koronawirus "zdobywa" kolejne kraje



Zakażenia chorobą z chińskiego Wuhan odnotowano również w innych krajach, ale dotychczas nie pojawiły się doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi.

Przypadki zakażeń odnotowano w Europie także poza Finlandią. We Francji potwierdzono we wtorek czwarty przypadek zakażenia. W Niemczech również zarejestrowano cztery przypadki.

