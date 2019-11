Pobity Kopciuszek, Śnieżka z rozbitym nosem. Postaci z bajek jako ofiary przemocy domowej

- Ona jest jak rak, który nie zna granic ani statusu społecznego. Może dotknąć każdego - nieważne, czy jesteś szarą myszką czy gwiazdą pop. Trzeba użyć antidotum w postaci kultury, by podnieść świadomość o szacunku i równości, aby ją pokonać - podkreśla włoski artysta.

Jak zauważają organizatorzy, największym sprzymierzeńcem przemocy jest milczenie, które co roku zabija albo przyczynia się do trwałego kalectwa częściej niż choroby czy wypadki.

Palombo, szokując, nagłaśnia ten ważny społecznie temat. Swoimi pracami z serii LIFE CAN BE A FAIRYTALE, IF YOU BREAK THE SILENCE (Życie może być bajką, jeśli przerwiesz milczenie - red.), próbuje przekonać nękane kobiety, by nie bały się sięgać po pomoc.

ZOBACZ: Jak wyjść z roli ofiary przemocy domowej?

(Nie)bajkowe życie

Grafiki i zdjęcia przedstawiają nie tylko postaci z bajek, ale również gwiazdy takie, jak Angelina Jolie, Emma Watson czy Madonna. Mają one pokazać, że wszystkie kobiety mogą być ofiarami przemocy, nawet jeśli wydaje się, że niektóre mają "życie jak w bajce".

Artysta porusza również temat emancypacji, wyzwolenia i wolności. W Poznaniu zobaczymy także prace z serii DO YOU STILL LIKE US (Czy nadal ci się podobamy - red.). Palombo postanowił "umieścić" księżniczki Disneya na wózkach inwalidzkich. I tak widzimy chociażby Śnieżkę bez stopy czy Kopciuszka z protezą.

Wystawa w holu poznańskiego biurowca "Bałtyk" będzie dostępna dla odwiedzających od 7 do 21 listopada całodobowo. Wstęp na nią jest bezpłatny. Termin wybrano nieprzypadkowo. 25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Simpsonowie w Auschwitz

AlexSandro Palombo to włoski aktywista, projektant mody. Jego znakiem rozpoznawczym są kolorowe, często ironiczne, prace skupiające się na popkulturze, modzie, różnorodności, etyce i prawach człowieka. W Polsce dał się poznać dzięki typowemu dla siebie oddaniu hołdu z okazji 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Wtedy to role cierpiących w obozach Żydów przydzielił rodzinie Simpsonów.

Aleksandra Cieślik/ml/ polsatnews.pl