"Chcemy wprowadzenia stanu klęski żywiołowej". Apelują mieszkańcy podkrakowskich miejscowości

W związku z utrzymującym się katastrofalnym stanem jakości powietrza, występującym wskutek spotęgowania destrukcyjnego wpływu niskiej emisji z pyłowych, przestarzałych palenisk domowych na terenie gmin ościennych Krakowa, wnosimy o niezwłoczne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej - apelują we wniosku do wojewody i marszałka województwa mieszkańcy Krakowa i okolic. Powołują się m.in. na konstytucję.

Wniosek został opublikowany na stronie Skawińskiego Alarmu Smogowego. Zaapelowano w nim również "o podjęcie działań eliminujących skutki oddziaływania klęski żywiołowej na zdrowie i życie mieszkańców Miasta Krakowa, narażonych na działanie napływających mas ciężko zanieczyszczonego powietrza z gmin sąsiednich".

Jego autorzy zwracają uwagę, że w encyklopedycznym ujęciu klęska żywiołowa (kataklizm) określana jest jako "ekstremalne zjawisko naturalne, powodujące znaczne szkody na terenie objętym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi".

O bardzo wysokim poziomie stężenia pyłów PM10 i PM2,5 w Małopolsce informuje IMGW.

Uwaga❗️❗️❗️

Na terenie województwa małopolskiego, szczególnie w powiecie: myślenickim, limanowskim, bocheńskim i wielickim, zanotowano bardzo wysoki poziom stężenia pyłów PM10 i PM2,5.



Więcej informacji znajdziesz - https://t.co/mxjPCfsuOn#smog #pogodynka #Małopolska #IMGW pic.twitter.com/AxMOXL1fcs — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 28, 2020

Czym jest stan klęski żywiołowej?

"Zjawisko to powoduje również wysokie straty w gospodarce człowieka, może zmienić stan przyrody i powodować zagrożenie życia ludzkiego. W doktrynie prawa administracyjnego znajdujemy też określenie klęski żywiołowej jako wszelkiego rodzaju zdarzenia żywiołowe, które zagrażają bezpieczeństwu życia lub mieniu większej ilości ludzi albo mogą wywoływać poważne zakłócenia w gospodarce narodowej" - wskazano.

"Pomoc i ochrona mieszkańców z obszaru występowania klęski SMOGU, mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków" - piszą mieszkańcy i publikują plan działania.

Opublikowali plan działania

Według nich należy natychmiastowo uruchomić instrumenty administracyjne i prawne, skuteczne kanały ostrzegania mieszkańców, kontroli spalania odpadów (w tym odpadów węglowych) oraz niedozwolonych paliw na terenie gmin ościennych Krakowa oraz dodatkowych punktów przyjęć pacjentów z objawami chorobowymi. Mieszkańcy wnioskują także o zwrócenie się do rządu o udzielenie pomocy.

Pod wnioskiem podpisali się mieszkańcy Krakowa oraz gmin: Czernichów, Niepołomice, Skawina, Wieliczka i Zabierzów.

Autorzy wniosku wysłali go na oficjalne adresy e-mail wojewody i marszałka.

Policjanci będą prowadzić badania emisji spalin

We wtorek na drogach w całej Polsce trwa policyjna "Smog", podczas której funkcjonariusze oprócz kontroli jakości spalin sprawdzą także ogólny stan techniczny pojazdu. Policjanci w pierwszej kolejności będą typowali auta, wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska. Jak podkreśla Komenda Główna Policji, patrole będą zwracały uwagę również na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Policjanci podczas kontroli będą wykorzystywać dymomierze (używane do pomiarów jakości spalin w samochodach z silnikiem Diesla) i analizatory spalin (używane w silnikach Diesla i w benzynowych). Policja dysponuje około setką takich urządzeń. Jak podkreślają policjanci, funkcjonariusz może zatrzymać dowód rejestracyjny również wtedy, kiedy nie dysponuje urządzeniem do pomiaru jakości spalin.

Właściciel lub posiadacz pojazdu o złym stanie technicznym może zostać ukarany również mandatem do 500 zł, nawet jeśli to nie on siedział za kierownicą podczas kontroli. Takiej samej kary należy się spodziewać za brak ważnych badań technicznych samochodu.

Zatrzymano ponad 13,5 tys. dowodów rejestracyjnych

Z danych przekazanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w 2018 roku w ramach 12 akcji policjanci skontrolowali ponad 276,3 tys. pojazdów i wykryli ponad 2 tys. nieprawidłowości w zakresie emisji spalin; w związku z naruszeniami przepisów dotyczących ochrony środowiska zatrzymano prawie 8 tys. dowodów osobistych.

W 2019 roku policjanci przeprowadzili natomiast prawie 291,6 tys. pojazdów i wykryli ok. 3 tys. nieprawidłowości w związku z emisją spalin; w związku z naruszeniami przepisów dotyczących ochrony środowiska zatrzymano ponad 13,5 tys. dowodów rejestracyjnych. Najczęstszą przyczyną naruszeń był wyciek płynów eksploatacyjnych.

Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza w Polsce umiera 45-50 tys. osób rocznie. Najwięcej zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 i benzo(a)pirenu, emitują sektor bytowo-komunalny i transport

