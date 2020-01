NFZ szykuje zmiany dla chorych na raka. Pobyt w szpitalu skrócony do minimum

Chemioterapia w domu - to nowe rozwiązanie, nad którym pracuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Do projektu zaproszono Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie. Jak czytamy na stronie NFZ, jest to krok w kierunku potrzeb pacjentów chorujących na nowotwory, poprawienie ich komfortu i umożliwienie kuracji w znajomym otoczeniu.

Leczenie miałoby się odbywać w warunkach domowych, z zastosowaniem specjalnych infuzorów.

"Chcemy, aby pacjenci - mimo choroby - byli aktywni zawodowo. Czuli się ważną częścią społeczeństwa i własnej rodziny. Dzięki specjalnym infuzorom, które stale podają cytostatyk (lek przeciwnowotworowy - red.), mogą normalnie żyć i pracować. Urządzenie jest niewielkie, dlatego można nosić je w kieszeni lub w pokrowcu" - pisze NFZ.

"Pacjent mógłby wyjść ze szpitala na własny wniosek"

Mowa o wszczepionym na stałe porcie naczyniowym. Najczęściej zakłada się go w okolicy obojczyka. To przez niego podawany byłby lek. Dzięki takiemu rozwiązaniu do minimum skróciłby się pobyt chorego w szpitalu. Musiałby on przejść niezbędne badania, procedury.

- Następnie, po podłączeniu urządzenia pacjent na własny wniosek mógłby wyjść ze szpitala - zaznacza Adam Niedzielski, prezes NFZ.

NFZ zwraca uwagę na to, że przebywanie w swoim środowisku, z bliskimi, możliwość pracy, przekładają się na komfort życia oraz zmniejszają stres związany z pobytem na oddziale szpitalnym.

- Bardzo tęskniłam za domem, za rodziną. Gdybym mogła, spędziłabym w nim więcej czasu - mówiła reporterce Polsat News Zuzanna Halicka, 19-latka, która chorowała na białaczkę.

"Wygoda dla pacjenta"

Pozytywnie o nowym rozwiązaniu, zaproponowanym przez NFZ, wypowiadają się organizacje pacjenckie zrzeszające osoby z chorobą nowotworową.

"Przyjmowanie chemioterapii w warunkach domowych poprawia skuteczność leczenia i powoduje, że chorzy nie czują się wykluczeni - czytamy.

- Wygoda dla pacjenta i jego rodziny. Czasem są nawet problemy w dotarciu do placówki - podkreślił poseł KO, dr Riad Haidar.

Leczenie onkologiczne w warunkach domowych to, póki co, projekt zarządzenia prezesa NFZ. Fundusz zachęca do zgłaszania uwag pozwalających na wspólne wypracowanie rozwiązania dla pacjentów. Można je przesyłać do 3 lutego.

