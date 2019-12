Dramatyczne sceny w Australii. Ogień zatrzymał kilka tysięcy osób na plaży w Mallacoota [WIDEO]

Około 4000 osób utknęło na plaży w Mallacoota, dokąd zbliżała się kolejna fala pożarów trawiących australijskie lasy. Służby ratownicze apelowały do ludzi, aby weszli do wody, jeżeli ogień zbliży się do nich.

W niedzielę władze w Australii wezwały dziesiątki tysięcy turystów i mieszkańców do opuszczenia obszaru na południowym wschodzie kraju.

Jest już za późno na wyjazd

Zdaniem służb, mieszkańcy Mona, Arizona i Allinga Hiawatha Road powinni szukać schronienia, ponieważ jest już za późno na wyjazd.

"Ogień płonie w pobliżu domów w okolicy Charmhaven. Załogi są na miejscu. Jeśli jesteś w okolicach Mona, Arizony i Allinga Hiawatha Rd, jest już za późno na wyjazd. Szukaj schronienia, gdy zbliża się ogień" - napisano na Twitterze.

EMERGENCY WARNING - Arizona Rd, Charmhaven (Central Coast LGA)

A fire is burning near homes in the Charmhaven area. Crews are on scene. If you are in the area of Mona, Arizona and Allinga Hiawatha Rd, it is too late to leave. Seek shelter as the fire approaches.#nswfires #nswrfs pic.twitter.com/qYgIWvNj0I — NSW RFS (@NSWRFS) December 31, 2019

Zamknięta jest autostrada Princes. Jak zapewnił Komisarz ds. zarządzania kryzysowego Andrew Crisp, służby robią wszystko, co w ich mocy, aby dotrzeć do potrzebujących. Pakiety żywności są przewożone ciężarówkami do odizolowanych społeczności, również śmigłowce mogą być używane do dostarczania zapasów.

Crisp potwierdził, że zwrócił się do Stanów Zjednoczonych o specjalistyczne zasoby lotnicze, aby pomóc w zwalczaniu pożarów.

Ludzie utknęli na plaży

Około 4000 mieszkańców i turystów przebywających w miejscowości Mallacoota w Wiktorii spędziło wiele godzin na plaży pośród apokaliptycznych scen. Powiedziano im, że będą musieli wejść do wody, gdy zbliży się ogień. Część ludzi postanowiło schronić się na łodziach. Premier stanu Wiktoria Daniel Andrews zapowiedział, że są plany ewakuowania ludności drogą morską.

Frightening scenes in Mallacoota - this video from a friend who has sought shelter in a boat with her two children @9NewsAUS @9NewsMelb #VictoriaBushfires pic.twitter.com/ixiMfcbFuQ — Clint Stanaway (@cstanaway) December 31, 2019

Jak jednak zapewnił szef straży pożarnej Steven Warrington, dzięki zmianie kierunku wiatru największe zagrożenie ominęło miasto. Strażacy nadal jednak gaszą domy, które spłonęły na obrzeżach Mallacoota. Te społeczności są nadal odizolowane od świata.

Houses on fire <50m away from me in #mallacoota - going dark for a bit pic.twitter.com/fZKDD00q5h — Brendan (@brendanh_au) December 31, 2019

Tegoroczny sezon pożarów w Australii rozpoczął się wyjątkowo wcześnie i jego skutki są bardziej gwałtowne niż w poprzednich latach, co przypisywane jest zmianom klimatu.

Zginęło co najmniej 9 osób

W wyniku pożarów w stanach Nowa Południowa Walia, Australia Południowa, Wiktoria i Queensland zginęło co najmniej dwanaście osób. We wtorek dwie osoby zginęły w miejscowości Cobargo. Trwają poszukiwania pięciu zaginionych osób: czterech z Wiktorii i jednej z Nowej Południowej Walii. Ogień zniszczył ponad tysiąc domów; 800 z nich znajdowało się w Nowej Południowej Walii, w której pożar objął powierzchnię 3 mln ha. Jak podaje ABC News, pożary strawiły już ok. 100 tys. z 300 tys. ha lasów w East Gippsland cieszących się dużą popularnością wśród turystów.

W związku z pożarami w części miast Australii odwołano pokazy fajerwerków z okazji Nowego Roku. Słynny pokaz w Sydney odbędzie się zgodnie z planem. Szacuje się, że w tym roku przyciągnie on ok. miliona widzów.

emi/luq/ 9news.com.au, ABC News, PAP