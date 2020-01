Rośnie poparcie dla KO i Lewicy. Najnowszy sondaż

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego w styczniu przez pracownię Estymat dla portalu DoRzeczy.pl wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 43,5 proc. poparcia w wyborach do Sejmu.

ZOBACZ: "Władze rozpoczęły rok od spadków". Polacy ocenili w sondażu pracę prezydenta i premiera

Jak poinformował portal, oznacza to, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, PiS zdobyłoby 237 mandatów. Chociaż taki wynik oznacza spadek w porównaniu do ostatniego sondażu dla DoRzeczy.pl (45,5 proc. poparcia i 244 mandaty), to podobny wynik partia Jarosława Kaczyńskiego osiągnęła w ostatnich wyborach (43,59 proc. poparcia i 235 mandatów).

Wzrost notowań Koalicji Polskiej

Kolejne miejsce w sondażu zajęła Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) – 29,7 proc. głosów i 140 mandatów; która zyskała w stosunku do poprzedniego sondażu (28,2 proc. głosów i 137 mandatów), oraz do wyniku wyborczego z ubiegłego roku (27,4 proc. głosów i 134 mandaty).

W stosunku do poprzedniego sondażu wzrosły też notowania Lewicy (SLD, Wiosna i Razem), która zdobyła 11,8 proc. głosów i 44 mandaty (w poprzednim sondażu uzyskała 10,5 proc. poparcia i 37 mandatów). W wyborach parlamentarnych zjednoczona lewica zdobyła 12,56 proc. głosów i 49 mandatów - podano.

ZOBACZ: Spada poparcie dla partii rządzącej. "PiS łapie lekką zadyszkę"

Wzrost notowań w sondażu odnotowała też Koalicja Polska (PSL i Kukiz'15), która w sondażu na początku stycznia uzyskała 8,6 proc. głosów i 20 mandatów, a w dzisiejszym sondażu 8,7 proc. głosów i 30 mandatów.

Konfederacja ponad progiem

Ostatnim ugrupowaniem, które w sondażu dla DoRzeczy.pl przekroczyło próg wyborczy jest Konfederacja. Ugrupowanie uzyskało 5,9 proc. głosów i 8 mandatów (w badaniu sprzed trzech tygodni 6,4 proc. głosów, czyli 12 mandatów). Wśród ankietowanych 0,4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "inni".

Badanie przeprowadzono w dniach 23-24 stycznia 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1027 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 64 proc.