Którym politykom najbardziej ufają Polacy? Sondaż IBRiS

Prezydent, choć prowadzi w zestawieniu, to odnotował spadek zaufania w porównaniu do ostatniego sondażu o 5,1 pkt. proc. Dodatkowo, brak zaufania wobec Dudy zadeklarowało 43,6 proc. badanych.

- Dzisiaj są ważniejsze sprawy niż kampania wyborcza. Pokora, pokora i jeszcze raz pokora, tak podchodzimy do sondaży - w taki sposób odniósł się do zestawienia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski w czwartkowym "Graffiti".

Co 12 Polak nie zna Kidawy-Błońskiej

Drugi w zestawieniu, szef rządu, również odnotował spadek w porównaniu do grudnia. Wtedy zaufanie do Morawieckiego deklarowało 43,3 proc. respondentów, teraz 40 proc. Negatywne opinie o premierze utrzymują się na tym samym poziomie (39,8 proc)

Małgorzata Kidawa-Błońska, która uzupełnia podium również odnotowała spadek. Według sondażu ufa jej 34,7 proc. badanych. Wcześniej zaufanie do niej deklarowało 35,9 proc.

8,6 proc. badanych zadeklarowało, że nie zna Kidawy-Błońskiej, która jest kandydatką na prezydenta.

Tusk przed Kaczyńskim

Miejsce czwarte zajął b. premier Donald Tusk. Według sondażu szefowi Europejskiej Partii Ludowej ufa 33,6 proc badanych po odnotowaniu wzrostu zaufania o 2,2 proc. Od czerwca wyprzedzał go Jarosław Kaczyński, który w tym sondażu zajął piąte miejsce z zaufaniem na poziomie 33 proc. Prezes PiS odnotował spadek zaufania w porównaniu do poprzedniego sondażu o 1,2 pkt proc.

Szóste miejsce należy do lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza (31,9 proc.), siódme do wicepremiera Jarosława Gowina (26, 2 proc.), a ósme do Zbigniewa Ziobro (25,1 proc). Dziewiąty w zestawieniu jest Robert Biedroń (25 proc.), a pierwszą dziesiątkę zamyka Adrian Zandberg (23,4 proc.).

Lider SLD Włodzimierz Czarzasty może liczyć na zaufanie na poziomie 18,9 proc., Paweł Kukiz - 17,5 proc., ustępujący szef PO Grzegorz Schetyna - 12,7 proc., a lider Konfederacji Janusz Korwin-Mikke na 9 proc.

Wzrost zaufania do marszałka Senatu

Największym wzrostem zaufania cieszy się marszałek senatu Tomasz Grodzki. Według sondażu odnotował on wzrost o 10,1 pkt proc. Obecnie zaufanie do niego zadeklarowało 23,3 proc badanych. 34 proc. badanych zadeklarowało, że nie zna Grodzkiego.

Kandydat na prezydenta Szymon Hołownia może liczyć na zaufanie na poziomie 21,4 proc. Z kolei kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak, który debiutuje w rankingu, na 7,2 proc.

