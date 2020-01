"Przyjdź skrzywdzić nas!". Bokserzy do mężczyzny, który skatował kota

Wśród nich znaleźli się bokserzy z Amatorskiego Klubu Bokserskiego Polonia Prabuty. Zamieścili na Facebooku zdjęcie z transparentem wykonanym podczas wspólnego treningu. "Lubisz krzywdzić słabszych? Przyjdź skrzywdzić nas!" - głosi hasło widniejące na bannerze.

"Tydzień temu, za sprawą zwyrodnialca katującego bezbronne zwierzę, o Prabutach usłyszała cała Polska. Ten transparent wykonany podczas treningu jest naszą na to odpowiedzią" - napisali pięściarze w opisie zdjęcia.



"Zrobiliśmy to zdjęcie, żeby pokazać, że Prabuty to nie tylko patologia. Że zdziczenie oraz nieludzka podłość są tutaj tylko marginesem i że są tutaj ludzie, którzy nie pozwolą, aby ten margines zajmował zbyt wiele miejsca" - dodali sportowcy.

Wpis bokserów bardzo szybko uzyskał kilka tysięcy pozytywnych reakcji. "Taka postawa i reakcja w dzisiejszych czasach jest naprawdę nie spotykana. Napawa mnie to optymizmem. Gratuluję. W każdym mieście powinna być taka ekipa" - komentowali internauci.

Miasto organizuje Lekcje Empatii

Skandaliczne zachowanie mieszkańca Prabut wywołało stanowcze reakcje lokalnej społeczności. Prabucki radny Adam Kuncicki przy wsparciu burmistrza postanowił przeciwdziałać patologicznym postawom wobec zwierząt, organizując dla miejscowych uczniów cykl Lekcji Empatii.

"Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się od osób, które są specjalistami w tej materii m.in. o wrażliwości zwierząt, jak należy z nimi postępować, a także co robić, gdy widzimy, że dzieje się im krzywda i jak nieść pomoc" - poinformował lokalny portal prabuty.naszemiasto.pl. Pierwsze spotkanie z cyklu zaplanowane jest na 31 stycznia.

Maltretował kota, nagrała go była partnerka

W sieci udostępniono nagranie, na którym Michał B. z Prabut przez ponad minutę kilkanaście razy uderza metalową pałką kota. Zwierzę próbowało ratować się ucieczką po schodach. Ostatecznie mężczyzna otwiera drzwi frontowe. Kot wybiega na dwór, ale oprawca rusza za nim. W tym momencie nagranie się urywa.

Z redakcją polsatnews.pl skontaktował się pan Marian, właściciel kota. Wspominał, że zwierzę "wpadło do domu, dusiło się, nie można było go dotknąć". - Myśleliśmy, że został potrącony przez pojazd. Nie zdążyliśmy go zawieźć do weterynarza - powiedział.

Kilka dni po ujawnieniu nagrania Michał B. zgłosił się na komisariat policji w Kwidzynie. Dzień wcześniej zrobiła to jego była partnerka. Oboje usłyszeli zarzut znęcania się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzanym grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

