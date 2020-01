Zmusili świnię do "skoku" na bungee. "Obrzydliwa akcja PR-owa" w Chinach

Nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych. Gdy 75-kilogramowa świnia zostaje zepchnięta z wieży, słychać jej głośny pisk. W tym czasie osoby zgromadzone bezpośrednio pod wieżą klaszczą i wiwatują.

A theme park in China open recently, and they force a pig bungu jumping to draw peoples attention! That's too horrible to hear the pig screaming...what the hell are these people thinking? #China_is_terrorist #AnimalAbuse pic.twitter.com/saM7UGeHd0 — Karis Monma😷 (@themonma) January 19, 2020

"Zmusili świnię do skoku na bungee, tylko po to, by przyciągnąć uwagę ludzi. Krzyk zwierzęcia jest przerażający. Co oni mieli w głowach?" - komentuje jeden z internautów na Twitterze.

ZOBACZ: Prabuty: skatował kota metalową pałką. Sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt

Większość użytkowników uważa zachowanie władz parku za "nieludzkie". Inni dodają, że można było użyć manekina.

"Świnie doświadczają strachu i bólu"

"Wyobraźcie sobie przerażenie, jakie byście czuli, gdyby ktoś zawiązał wam pętle na nogach i zrzucił z dużej wysokości. Świnie doświadczają strachu i bólu tak samo jak my. Tak obrzydliwa akcja PR-owa powinna być nielegalna" - oświadczyła brytyjska PETA, oddział największej organizacji zajmującej się prawami zwierząt na świecie.

Just imagine the outright terror of being forcibly strung up by your legs and thrown from a high platform. Pigs experience pain and fear, just as we do, and this kind of disgusting PR stunt should be illegal.https://t.co/NJYL3i7Xlu — PETA UK (@PETAUK) January 20, 2020

Park rozrywki w Chongqing wydał oświadczenie, w którym poinformował, że "akceptuje otrzymane krytyczne komentarze". - Przyjmujemy zarówno krytykę, jak i porady i przepraszamy opinię publiczną. Zapewniamy, że ulepszymy nasze usługi marketingowe" - napisały władze parku.

ZOBACZ: Prawie całe swoje życie spędził w schronisku. Billy od 10 lat czeka na swój dom

BBC zwraca uwagę, że znęcanie się nad zwierzętami nie jest karane w Chinach. W przypadku Polski zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

WIDEO - Pechowa Wenecja. Najpierw powódź, teraz dramatycznie niski poziom wód Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ml/ polsatnews.pl, BBC