Biedroń: wszyscy z opozycji startujemy z podobnego pułapu

Piotr Witwicki pytał swojego gościa, czy szansę na wygraną z Andrzejem Dudą ma Małgorzata Kidawa-Błońska. - Nie, mam nadzieję, że wygra najlepszy kandydat, a najlepszym kandydatem jest kandydat progresywny, postępowy, europejski i nowoczesny - powiedział.

"Wyrównana stawka"

- Wydaje mi się, że przed wszystkim stawka po opozycyjnej stronie jest bardzo wyrównana, że wszyscy startujemy z podobnego pułapu i wszystko się może wydarzyć - powiedział. Przypomniał wybory prezydenckie, kiedy Aleksander Kwaśniewski wygrał z Lechem Wałęsą oraz wybory, w których Andrzej Duda pokonał Bronisława Komorowskiego. - Nie taki kandydat pewny, jak go malują - powiedział.

Biedroń stwierdził, że jest zmęczony ciągłą "wojną polsko-polską" i rozmawianiem "na tematy, które do niczego nie prowadzą". - Jak pytamy wyborców, to oni są sfrustrowani tym, że opozycja jest, jaka jest, że prezydent Andrzej Duda nie wszystkie problemy, które obiecywał rozwiązać rozwiązał, że dzisiaj prezydent Andrzej Duda wchodzi w konflikty niepotrzebne, że używa języka który dzieli i przypomina najgorsze czasy historii europejskiej. To nie jest prezydent który rozmawia o przyszłości, to jest prezydent który coraz bardziej grzebie nas w przeszłości - dodał.

"Przywracanie godności" średnim miastom

Biedroń powiedział, że wspierać średnie miasta można "przywracając im godność" poprzez przywracanie instytucji, które tam funkcjonowały. - W miastach wojewódzkich funkcjonowały małe szpitale, sądy, szkoły. One przez lata były zamykane. Ta neoliberalna polityka doprowadziła do tego, że to, co ekonomicznie, nie społecznie, się nie opłacało było likwidowane. Jeżeli jesteśmy państwem dobrobytu, o którym mówi pan premier Morawiecki, to dlaczego w Słupsku zamyka się urząd morski? Dlaczego w tak wielu miastach w Polsce zamyka się małe szpitale? - pytał kandydat Lewicy na prezydenta.

- Jeżeli stać nas na to, żeby wspierać Polską Fundację Narodową i jej głupie, niepotrzebne projekty, to może warto te pieniądze na utrzymanie tego typu instytucji - dodał.

- Dzisiaj mieszkańcy Słupska, czy Koszalina, żeby dojechać do swojego urzędu wojewódzkiego, muszą jechać dwie godziny - mówił Biedroń. - Ile kosztuje pendolino ze Słupska do Gdańska? 80 zł. Kogo będzie stać na to, żeby w normalnych warunkach, w normalnym czasie dojechać? - pytał Biedroń.

Biedroń o wpisie Żukowskiej

Pytany o wpis Żukowskiej na temat śmierci sędziego TK odparł: "Ja bym w życiu nie napisał czegoś takiego".

- Uważam, że szczególnie w takiej tragicznej sytuacji trzeba zachować powagę i umiar i powściągliwość w komentarzach - dodał.

Gill-Piątek i Maciejewska w sztabie wyborczym?

Pytany, przez Piotra Witwickiego, czy szefem sztabu wyborczego Biedronia będzie Hanna Gill-Piątek, a rzeczniczką Beata Maciejewska odpowiedział: "Pan redaktor jest z reguły dobrze poinformowany". - To dwie kompetentne posłanki, marzyłbym, żeby z nimi pracować w sztabie - dodał. Zapytany o to, czy Krzysztof Śmiszek zamieszkałby z nim w Pałacu Prezydenckim odpowiedział, że poseł Lewicy jest "dobrym, cenionym politykiem". – Niech rozwija się politycznie, bo jak widać został doceniony przez wyborców – powiedział.

