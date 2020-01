Burza po wpisie rzeczniczki SLD. Czarzasty: każdy ma swoją wrażliwość

- Jestem pewien tego, że pani Żukowska nie miała nic złego na myśli w kontekście rodziny czy osoby. Różne są skojarzenia i komentarze - powiedział w "Graffiti" lider SLD Włodzimierz Czarzasty. Odniósł się w tej sposób do kontrowersyjnego wpisu rzeczniczki Sojuszu. "To wygląda na Klątwę Dublera" - napisała pod informacją o śmierci sędziego TK Grzegorza Jędrejka.

W niedzielę przed południem zmarł sędzia Grzegorz Jędrejek. W lutym 2017 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego; ślubowanie złożył 27 lutego 2017 r. W kwietniu 2019 r. został powołany w skład Państwowej Komisji Wyborczej.

Komentując informację o śmierci sędziego rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska napisała: "To wygląda na Klątwę Dublera".

Wpis ten wywołał burzę w sieci. Posłankę Lewicy skrytykowali zarówno politycy, dziennikarze, jak i internauci. Jacek Ozdoba z PiS zapowiedział, że złoży w tej sprawie wniosek do sejmowej komisji etyki, a zdaniem europosła Patryka Jakiego Żukowska powinna złożyć mandat poselski.

Prowadzący "Graffiti" Tomasz Machała zapytał o wpis Żukowskiej lidera Sojuszu, Włodzimierza Czarzastego.

- Po pierwsze, rodzinie (Jędrejka - red.) składam kondolencje. Jeżeli chodzi o komentarz, każdy ma swoją wrażliwość. Jestem pewien tego, że pani Żukowska nie miała nic złego na myśli w kontekście rodziny czy osoby. Różne są skojarzenia i komentarze - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Czarzasty dodał, że radziłby Jakiemu, by ten się "tak strasznie nie unosił". - Pamiętam jego wypowiedzi, po których powinien tysiąc razy już oddać mandat jako wicemarszałek i jako poseł - mówił. - Podłością nazywam to, co Patryk Jaki zrobił polskiemu wymiarowi sprawiedliwości - dodał.

Lider SLD powiedział także, że pamięta wypowiedź Jakiego, w którym polityk Zjednoczonej Prawicy miał powiązać pożar katedry Notre Dame z "falą LGBT zalewającą Europę".

- Różne są skojarzenia, emocje. Myślę, a wiem na pewno, że pani Żukowska nie miała nic złego na myśli - dodał.

